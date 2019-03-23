Взлетели на воздух: офицер ВСУ показал мощный удар по террористам на Донбассе

Украинские защитники уничтожили единицу военной техники террористов на Донбассе, которая подвозила вооружение на передовую оккупантам.
Кадры меткого удара показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, на видео видно коварную тактику российских оккупантов, которые постоянно прикрываются мирным населением.
"Окопы и позиции находятся прямо перед жилыми домами жителей и уходят в глубину населенного пункта", – подчеркнул он.
Скриншот с видео
В результате, один оккупант был уничтожен, двух ранили.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 22 марта, террористы на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
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