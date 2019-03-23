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Взлетели на воздух: офицер ВСУ показал мощный удар по террористам на Донбассе

2.5тЧитать материал на украинском

Украинские защитники уничтожили единицу военной техники террористов на Донбассе, которая подвозила вооружение на передовую оккупантам.

Кадры меткого удара показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, на видео видно коварную тактику российских оккупантов, которые постоянно прикрываются мирным населением.

"Окопы и позиции находятся прямо перед жилыми домами жителей и уходят в глубину населенного пункта", – подчеркнул он.

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"Это страйк!" Офицер ВСУ показал видео ликвидации террористов на Донбассе

Взлетели на воздух: офицер ВСУ показал мощный удар по террористам на Донбассе

Скриншот с видео

В результате, один оккупант был уничтожен, двух ранили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 22 марта, террористы на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Красиво! И чтобы так было всегда! Кацапы - это животные, которые заслуживают только одного - смерти.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Обкуренный свиноштырлиц продолжает штамповать видосы с полигонов, выдавая их как факты кипучей боевой "дияльности" свинокарателей в Донбассе ))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украина хвастается как нарушает договоренности о прекращении огня. ХЕРои они такие ... ХЕРои
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