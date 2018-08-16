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Взбесился: в Одессе мужчина облил на улице кислотой 12-летнего ребенка

8.1тЧитать новость на украинском

В Одессе мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика, который якобы шумел под окнами его квартиры.

Ребенок получил ожоги, а злоумышленника задержала полиция, сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел на Французском бульваре в Приморском районе города. Предварительно установлено, что ребенок с друзьями играл под окнами 50-летнего мужчины, квартира которого расположена на первом этаже. Недовольный мужчина распылил в сторону подростка вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги.

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Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию, их направили в больницу для установления характера повреждений.

Пользователей сети возмутила эта новость. "В СИЗО он не жилец!" - пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Херсоне облили кислотой известную активисту Екатерину Гандзюк, которая является чиновницей городского совета.

Место
УкраинаОдесса
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