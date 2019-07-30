"Вызывает слепоту": генерал раскрыл правду о зеленом луче на кораблях России

Зеленый свет, которым корабли России несколько ночей подряд освещали катера морской охраны Госпогранслужбы Украины в Азовском море, является запрещенным лазерным оружием, которое может вызвать слепоту.

Такое заявление сделал экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Апострофу".

"Это похоже было на лазерные лучи. Розовые или красные они использовали на линии соприкосновения где-то полгода назад. Это запрещенное оружие, которое влияет на сетчатку глаза – поражает ее вплоть до слепоты", – пояснил он.

Корабли РФ sprotyv.info

По словам Романенко, такие лучи были замечены впервые. "Если подтвердится, что это лазер, то надо фиксировать такие факты и отправлять в международные инстанции по борьбе с незаконными видами оружия", – подчеркнул он.

Генерал отметил, что Россия использует любые способы надавить на Украину. И упомянутые лазерные лучи, скорее всего, были реакцией на задержание российского танкера в порту Измаила.

Игорь Романенко EADaily

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС заявили, что ночью российские корабли по несколько минут светят зелеными лучами неизвестного происхождения.

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