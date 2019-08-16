Вызвали полицию и "скорую": на Черниговщине подрались во время заседания ОИК. Фото и видео

На Черниговщине во время ночного заседания Окружной избирательной комиссии №210 в Прилуках глава ОИК Оксана Соколовская напала на одного из членов, который отказывался выполнять ее просьбы.

Как пишет, "Фраза.юа", речь идет о действиях со списками избирателей, о которых не было речи в официальном письме Центральной избирательной комиссии. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дело в том, что членам ОИК №210 грозит срок за невыполнение решения суда. Так, они должны были рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в одномандатном избирательном округе, а также составить протокол с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦВК не позже 12:00 16 августа 2019 года, сообщает "Открытая Украина".

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Драка на заседании ОИК №210 Скриншот с видео

Однако решение суда до сих пор не выполнено, вместо этого председатель ОИК совершила ряд правонарушений, в связи с чем полиция начала досудебное расследование.

Но во время заседания в ночь на 16 августа между членами ОИК произошел конфликт.

"Один из членов избирательной комиссии назвал действия Соколовской и большинства, купленного Коровченко (Сергей Коровченко, который, в результате фалисификаций победил на округе - Ред.), незаконными и, влекущими за собой уголовную ответственность, глава ОИК оттолкнула члена комиссии в груду разбитого стекла, вследствии чего человек получил увечия, а наблюдатели были вынуждены вызвать скорую и наряд полиции", — рассказал один из наблюдателей.

Избитый член ОИК "Фраза.юа"

Избитый член ОИК "Фраза.юа"

Присутствующие утверждают, что во время заседания Соколовская стала вести себя неадекватно и ставить на голосование вопросы, которые не имеют отношения к постановлению, которое выдала ЦИК.

Согласно информации, на территории ОИК также были найдены неизвестные, неопломбированные мешки с документацией. Что это за документы и каким образом они попали в ОИК, еще предстоит разобраться следствию.

Мешки с документацией "Фраза.юа"

Мешки с документацией "Фраза.юа"

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередные выборы народных депутатов Украины по 210 округу на Черниговщине наделали уже немало шума в информационном пространстве Украины. Во время подсчета голосов избирателей члены ОИК, вероятно, подыгрывали одному из кандидатов – одиозному Коровченко Сергею Владимирович.

Несмотря на заангажированность членов ОИК, суд принял решение пересмотреть итоги подсчета голосов.

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