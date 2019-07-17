Вызвала мобильное такси: в Одессе зверски изнасиловали девушку

В Одессе полицейские задержали подозреваемых в изнасиловании 25-летней местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, около 23:00 16 июля одесситка через мобильное приложение вызвала такси, чтобы доехать до центра города. По вызову приехал автомобиль, в салоне, кроме водителя, находился еще один человек.

"В районе улицы Лиманной неизвестные завезли потерпевшую в безлюдное место, где, угрожая ножом и с применением физического насилия, вступили с ней в половой контакт. После совершенного злоумышленники оставили потерпевшую в камышах, а сами уехали, прихватив ее сумку и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

В полицию потерпевшей помог добраться водитель автомобиля, который проезжал неподалеку. Уже через несколько часов полицейские вышли на след подозреваемых, ими оказались родные братья, 1995 и 1997 годов рождения.

Как выяснилось, мужчины уже попадали в поле зрения правоохранителей, когда в мае этого года совершили разбойное нападение на жительницу Суворовского района.

Тогда суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. После внесения залога злоумышленники вернулись домой.

"На этот раз мужчин задержали по месту жительства в Лиманском районе, когда те мирно спали. В их доме и автомобиле был проведен неотложный обыск и изъяты вещественные доказательства преступления", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области 15-летнюю девушкуизнасиловал местный житель. Она пыталась сбежать, но он догнал и начал угрожать ей ножом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!