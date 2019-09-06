Вызвал скорую, когда перестала дышать: в Херсоне ревнивец до смерти забил жену

В Херсоне мужчина зверски убил супругу из-за измены. Женщина два дня пролежала без сознания.

Как сообщили в пресс-службе херсонской полиции, погибшей оказалась 44-летняя местная жительница. Ее 48-летнего гражданского мужа задержали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперты установили, что у женщины была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, переломаны все ребра, в результате чего наступил травматический шок и смерть.

Как рассказал полицейским виновник трагедии, два дня подряд он выпивал с женой, ночью лег спать, а она отпросилась в гости к подруге. Женщина вернулась утром и рассказала мужу об измене.

В Херсоне мужчина до смерти избил жену KrasnodarMedia

Он разозлился и перестал себя контролировать: бил женщину руками и ногами. Потом положил ее на кровать, где она пролежала два дня. За это время он не оказал ей никакой помощи. Вызвал "скорую" только когда женщина перестала дышать.

Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Мужчина убил жену из-за измены Сайт пресс-службы полиции Херсонской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне на пляже нашли труп 35-летней Елены Кулаповой, которую перед убийством изнасиловали. У убитой женщины остался муж и двое детей. На теле обнаружили не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки. Правоохранители опубликовали фото предполагаемого убийцы и его приметы.

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