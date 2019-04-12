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"Готовься к войне!" Экс-спикер Генштаба ВСУ дал прогноз об агрессии Путина в Европе

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Российский президент Владимир Путин не станет разворачивать полномасштабную войну в Украине и Европе, потому что это вызовет определенный негативный резонанс в самой РФ.

Об этом в эфире ObozTV рассказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о готовности России начать полномасштабную войну.

"Я могу ответственно утверждать, что в случае таких действий, потери и последствия для самой РФ будут фатальными. Не думаю, что Путин станет рисковать ради такой авантюры своим положением. Российский президент не готов к таким результатам и последствиям. Мы также должны помнить, что любые критические и болезненные годы для России в результате ее агрессии против Украины, будут вызывать отрицательный ответ россиян", – сказал он.

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По словам Селезнева, заявление Турчинова свидетельствует, что он обладает некоторой информацией, но это не значит, что Украину ждут именно такие события.

"Готовься к войне!" Экс-спикер Генштаба ВСУ дал прогноз об агрессии Путина в Европе

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"Если хочешь видеть мирную страну, готовься к войне. Так же действуют и наши военные. Уровень подготовки наших войск в 2019 году невозможно сравнить с уровнем подготовленности 2014 года", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия активно ведет подготовку к большой континентальной войны в Европе, начало которой может развернуться в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Киевском форуме.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийская военная угроза
Персоны
Владислав СелезневОлександр Турчинов
Место
Украина
Теги
ООСУкраинаГенеральный штаб ВСУВСУвойнаСНБО
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Помню как это ЧМО обещало "насмерть стоять" в Крыму ... Не выстоял видимо
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Наоборот. Большинство россиян жаждут чтобы путло разбомбило Украину. Рашинская быдломасса всерьез верит что тут одни фашисты и биндеры остались. Которых надо уничтожить.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Герасименко Наталия, Судя по твоему высеру , так и есть))
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Юг Руси
Юг Руси
Хохлики, вы уж определитесь - война или не война!? 🤣🤣🤣 Чешут хохлатым по ушам, а они и рады уши развесить 🤣
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