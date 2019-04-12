"Готовься к войне!" Экс-спикер Генштаба ВСУ дал прогноз об агрессии Путина в Европе

Российский президент Владимир Путин не станет разворачивать полномасштабную войну в Украине и Европе, потому что это вызовет определенный негативный резонанс в самой РФ.

Об этом в эфире ObozTV рассказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о готовности России начать полномасштабную войну.

"Я могу ответственно утверждать, что в случае таких действий, потери и последствия для самой РФ будут фатальными. Не думаю, что Путин станет рисковать ради такой авантюры своим положением. Российский президент не готов к таким результатам и последствиям. Мы также должны помнить, что любые критические и болезненные годы для России в результате ее агрессии против Украины, будут вызывать отрицательный ответ россиян", – сказал он.

По словам Селезнева, заявление Турчинова свидетельствует, что он обладает некоторой информацией, но это не значит, что Украину ждут именно такие события.

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"Если хочешь видеть мирную страну, готовься к войне. Так же действуют и наши военные. Уровень подготовки наших войск в 2019 году невозможно сравнить с уровнем подготовленности 2014 года", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия активно ведет подготовку к большой континентальной войны в Европе, начало которой может развернуться в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Киевском форуме.

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