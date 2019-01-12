Выжившие после крушения корабля моряки вернулись в Украину и дали первое интервью: видео

Семеро украинских моряков, которые выжили при кораблекрушении сухогруза "Volgo-Balt 214" в Черном море, прибыли из Стамбула в Одессу.

В международном аэропорту их встречали с объятиями, поцелуями и слезами, говорится в сюжете ТСН.

Татьяна Будко, которая работала на судне коком и была единственной женщиной в экипаже, рассказала, что чувствовала во время ЧП.

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"Боялись — это вообще не то слово. Вообще-то я верила, что я не могу так умереть, до последнего. Вертолет увидела — как-то отлегло", — призналась она.

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Матрос Олег Геращенко, которого спасли первым, вспоминает громкий треск, с которым корабль разломился пополам, крики и сигнал тревоги. Украинец отмечает, что они выжили благодаря гидрокостюмам и быстрым действиям турецкой службы береговой охраны.

"Если вдруг на 10-15 минут опоздали бы спасательные службы, я думаю, мы потеряли бы больше людей", — считает спасенный моряк.

Страховая компания обещает выплатить морякам заработок за весь срок контракта и возместить убытки за потерянное имущество и документы. Турецкие правоохранители расследуют причины катастрофы и происхождение груза.

Как сообщал OBOZREVATEL, судно затонуло в Черном море у берегов Турции 7 января. На его борту находились 13 членов экипажа, погибло 6 человек (из которых 4 украинца). В МИД сообщили, что трагедия произошла из-за сильного удара волны.

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