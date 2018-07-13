Выжившая во время стрельбы в кафе Киева: "На улицу мы выползали по-пластунски"

Новость о ЧП в элитном районе столицы шокировала киевлян. Владелец грузинского кафе "Арго" на Оболонской набережной открыл огонь по посетителям, в результате чего один человек погиб, двое были ранены. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений, а девушке пуля чиркнула по виску. Хозяин заведения сбежал, но затем был задержан правоохранителями.

Одна из посетительниц кафе, супруга раненого Михаила Максимца – Дарья – откровенно рассказала OBOZREVATEL, что произошло в тот страшный вечер и как развиваются события по состоянию на сегодняшний день.

Кафе грузинской кухни "Арго"

- Дарья, вы оказались в этом кафе впервые?

- Мы были постоянным гостями этого заведения, нас там знали в лицо. К тому же мы живем в этом же доме, в соседнем подъезде. В субботу примерно в 22:30 мы подъехали к дому. Нас было 7 человек: я с мужем, кума с супругом, моя подруга и мой сотрудник, царствие ему небесное, и еще один наш товарищ. То есть, 4 парня и 3 девушки.

В "Арго" сначала пошли мой муж с Вовой - узнать, пустят нас или нет, потому что до закрытия уже было мало времени. Муж мне перезвонил и сказал, что они уже заказали еду и можно заходить. Зашли в кафе где-то в 22:50. Нам вынесли два хачапури, все, что осталось по кухне, закуски какие-то… Ребята заказали 300г чачи на четверых, а мы, девочки - 200г коньяка.

- Говорили, что пришла прилично выпившая компания.

- Неправда! Ребята были абсолютно трезвые, потому что они были за рулем и ехали на двух машинах. За рулем был мой муж и муж моей кумы. А мы с девочками до этого выпили немного шампанского – это не преступление.

Мы подняли первый тост, сделали такой жест с возгласом "У-у-у!" Ну, бывает такое в компаниях. Да, мы сделали это громко, признаю. Выходит хозяин в этот момент и начинает на нас сразу кричать: "Что вы пришли? Мы закрыты, давайте уходите отсюда!" Я говорю: "Ну как мы уйдем? Мы только заказали, дайте хоть доесть". Он: "Нет! Я сказал уходить!".

Мы: "Хорошо, мы уйдем, дайте нам хоть с собой все забрать, налейте нам чачи и мы уйдем". В ответ: "Я сказал НЕТ! Выгоняйте их всех, выгоняйте!".

Мой друг, царствие ему небесное, произнес одну единственную фразу: "Слушайте, грузины обычно люди гостеприимные"…

- Полиция сообщила, что владелец дал показания, будто его оскорбили в присутствии дочери.

- Не оскорбляли мы никого! Мы приличные, воспитанные люди, и повторю - мы были постоянными клиентами этого заведения. В кафе находились дочь хозяина кафе и его жена – мы же их видели до этого не раз. Дочка – милая, приветливая, всегда улыбалась…

Была еще девушка, блондинка, почему-то сейчас ее нигде не афишируют, она, по-моему, даже как свидетель не проходит. Я ее видела впервые, она сидела за рабочим столом, где сидела официантка (дочь владельца). А посетителей кроме нашей компании больше не было.

Дарья и Михаил Максимец

В общем, хозяин "Арго" ушел, а через пару минут его дочь вынесла нам счет. Мы положили деньги в счетницу и оставили дочке владельца 50 гривен на чай. В этот момент мы уже реально собирались уходить, я лично девочку попросила: "Буквально 5 минут, у нас, у девчонок, осталось в рюмках по 20 г коньяка, мы допиваем и уходим".

- Что произошло дальше?

- Было примерно 23:20. Может немножко больше. Но мы провели в кафе от силы 40 минут.

И тут к нашему столу снова подходит владелец кафе и громко произносит: "Вы что, еще тут?!"

Мой муж только успел сказать: "Мы уходим", но хозяин "Арго" поднял пистолет и сделал первый выстрел Вове в голову. Тот сразу рухнул на моего мужа, вторая пуля попала ему в плечо. Потом стал стрелять по нам...

Следующая пуля чиркнула по виску кумы, задета височная доля - в полиции и больнице это зафиксировано.

- Ей чудом повезло.

- Миша потянул ее под стол, чтобы спрятать. А потом мой муж, он отважный человек, бросился в сторону стрелка, чтобы повалить его на землю - потому что тот стрелял по всем нам. В тот момент, как он к нему "летел", в Мишу попала первая пуля...

Жена владельца "Арго" буквально бросилась на своего мужа – может с целью удержать, может защитить. Не знаю. Просто чтобы вы понимали: у моего мужа рост 176 см, а у владельца кафе около 190 см, он очень крепкий мужчина.

Потом уже муж мне сказал: "Я посмотрел - никого нет, вы все выбежали". А мы не выбежали, мы выползли по-пластунски… Я не хотела уходить без Миши, но девочка, которая с нами была, буквально тянула меня. Я была в шоке и уже на улице начала кричать: "Где мой муж?!".

Я разрыдалась, было много выстрелов, боялась, что Миши уже нет, но он вышел. Вышел и упал, произнес: "Я ранен". И у меня снова паника.

Нугзар Хелайя был задержан недалеко от кафе, где произошла стрельба

- Кто вызвал скорую и полицию?

- Мы стали звонить со всех телефонов. Может еще кто-то, потому что мы рыдали, кричали на улице… Правоохранители приехали быстро, буквально минут через 5. А через 15-20 уже и "скорая".

Сразу начали оказывать первую медицинскую помощь моему мужу. В кафе медики не заходили, потому что полицейские сказали, что нет смысла - пульса нет у человека. Так мы узнали, что Вова умер. Для нас это был близкий и дорогой человек. У него остался двухлетний малыш…

Ребята всю ночь пробыли на месте происшествия, их допрашивали, а мы с мужем уехали в БСМП.

- Хозяин заведения скрылся с места преступления.

- Он выбежал сразу за Мишей, сел в черную Santa Fe и уехал. Потом уже стало известно, что его задержали патрульные.

- Дарья, в ту ночь вы приехали с раненым мужем в Больницу скорой помощи?

- Да, на Братиславскую. Там такое началось… Мишу же доставили с пулевыми ранениями, но его осмотрели и сказали: "У тебя все тут нормально" И он 2 часа сидел, его даже не положили.

Дежурный врач прощупал Мишу и сказал, что даже пули нет, мол "да тебя травматом задело". А когда мы пришли на рентген, муж разделся и я заметила, что у него бок припухший. Я сама щупаю и в ужасе говорю: "Вы издеваетесь? У него пуля в боку!".

То есть все это время, что мы сидели в больнице, у Миши было внутреннее кровотечение. Прооперировали, достали пулю…

Вообще, больница – это отдельный разговор. Даже рентген не хотели делать без денег, а у меня их с собой не было…

Заведующий отделения, как рассказали тихонько в больнице, сказал врачам написать, что у моего мужа не проникающее ранение. Однако хирург после операции подтвердил полицейским, что проникающее, с различными повреждениями.

Мне также не хотели давать отфотографировать историю болезни мужа. Я писала заявление главврачу. Я боялась, что что-то перепишут.

-У вас были основания так думать?

- Да, но обо всем пока не буду рассказывать. Я очень переживала, да и сейчас переживаю. Вы понимаете, мой муж кинулся, чтобы обезоружить преступника, я боюсь, чтобы ему не приписали будто он напал. Боюсь, чтобы никак это не перекрутили, не сделали Мишу обвиняемым.

Моих друзей вызывали, они по двое суток давали пояснения, меня вызвали только на опознание по фотографии: "подтверждаете – не подтверждаете". Я тогда спросила полицейских: "Вы будете меня допрашивать?", а в ответ: "Нет, вы нам не нужны".

В смысле, я не нужна? Я же находилась в кафе во время стрельбы!

Нам сказали, что в зале кафе нет камер наблюдения, но они есть на заднем дворе. И наш адвокат сделал запрос на записи – зная, что полиция их не просила.

И еще. Вначале нам сказали, что по какой-то причине отпечатки с пистолета не снимаются - с любой поверхности снимаются, а с пистолета нет.

Пистолет был обнаружен на месте преступления

Слышала, что у обвиняемого очень хороший адвокат, хозяина "Арго" катали по больницам, что хотели признать невменяемым. Вернее, он этого хотел. Но, как сказали в полиции, номер не прошел. А дальше посмотрим.

На следствие, по некоторой информации, оказывается давление. И сторона обвиняемого хочет "уйти" под другую статью – мол, убийство произошло в состоянии аффекта.

А моего мужа допросили только сегодня...

- Погодите, ЧП произошло 24 июня, сегодня уже 12 июля. В больницу к Михаилу не приходили правоохранители?

- Никто не приходил и не беседовал. Только сегодня был допрос. Пока моего мужа не признали потерпевшим, мы не могли даже ознакомиться с материалами дела.

- Как сегодня чувствует себя Михаил?

- Его выписали в четверг из больницы. Я один день была в командировке, приехала в ВСМП, говорю – вы что, положите его обратно, он же себя очень плохо чувствует. Но нет. В общем, будем наблюдаться по месту. Еще больше месяца он будет в гипсе...

- Судмедэкспертиза проводилась?

- Она будет на следующей неделе. Но выписка из больницы, все результаты исследований у нас на руках.

Одна пуля пробила мужу руку и осталась где-то в кафе… Вторую достали во время операции - она вошла со спины, поломала два ребра, задела легкое и прошла рядом с сердцем. Врачи сказали, что Миша родился в рубашке.

P.S. По информации OBOZREVATEL, на пистолете Макарова, из которого Нугзар Хелайя стрелял в посетителей своего кафе, затерта серия. "ПМ" не был зарегистрирован на хозяина "Арго".

(Продолжение следует...)