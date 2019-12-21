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21 декабря • обновлено в 07:43
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Выжгли глаза: "Л/ДНР" пошли на дикую подлость против ВСУ

1.1т
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Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 20 декабря. Еще один боец при наблюдении в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза из-за применения противником лазерного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. Всего 20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Четыре обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов;

  • рядом с населенным пунктом Шумы – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • у Крымского – с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Выжгли глаза: "Л/ДНР" пошли на дикую подлость против ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:

  • дважды рядом с населенным пунктом Невельское – с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • у Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем;

  • вблизи шахты Дутовка – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан допустил, что решения об установлении "государственных границ" "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей могут свидетельствовать о готовящемся расширении агрессии России в отношении Украины.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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