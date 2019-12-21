Выжгли глаза: "Л/ДНР" пошли на дикую подлость против ВСУ

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 20 декабря. Еще один боец при наблюдении в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза из-за применения противником лазерного оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. Всего 20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Четыре обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов;
рядом с населенным пунктом Шумы – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
у Крымского – с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:
дважды рядом с населенным пунктом Невельское – с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
у Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем;
вблизи шахты Дутовка – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан допустил, что решения об установлении "государственных границ" "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей могут свидетельствовать о готовящемся расширении агрессии России в отношении Украины.
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