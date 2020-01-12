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12 января • обновлено в 18:52
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Будет мини-СССР: выяснился хитрый план Путина по поглощению Беларуси

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Россия начала активную фазу поглощения Беларуси, которая уже необратима. Формально она оставит соседнее государство якобы независимым, но все стратегические отрасли перейдут под ее тотальный контроль.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный эксперт, блогер Алексей Арестович. Он напомнил, что серия договоров о союзном государстве была подписана между Москвой и Минском еще в конце 90-х годов ХХ столетия. Но с 2017 года Кремль запустил необратимый процесс, который перешел в активную фазу.

"Запад-2017" – учения были. Я писал, что российские войска останутся в Беларуси. Но они там остались очень интересно: вроде как вышли, но тут же новые зашли обратно на учения, просто крутятся целогодичные учения. Это не постоянное присутствие, но постоянно около десяти тысяч российских войск там торчит", – объяснил он, как Кремлю удается осуществлять пассивную оккупацию.

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"Россия не просто поглощает Беларусь, а решает общую стратегическую внешнюю задачу – восстановление СССР, мини-СССР, а вторую задачу – оставить Путина у власти. Батька Александр Григорьевич Лукашенко потерял ресурсы для сопротивления, хотя их и так было очень немного. Беларусь размягчают уже лет 16-18, и, так или иначе, она будет поглощена", – считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, не вызовет ли такое развитие событий массовые протесты в Беларуси, Арестович ответил, что в этом Москве поможет ее хитрость.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

МК

"Я думаю, если россияне не идиоты, они сделают все по уму. Они оставят Беларусь формально независимым государством. Просто появится надгосударственная надстройка, которая будет все больше интегрироваться: общие вооруженные силы, общая внешняя политика, общая политика и так далее. Просто все меньше будет звучать белорусского языка. Беларусь никогда не объявят федеральным округом России. Придраться будет особо не к чему, но технически, де-факто, это будет слияние и поглощение", – резюмировал он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Алексей Арестович Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Россия
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