Будет мини-СССР: выяснился хитрый план Путина по поглощению Беларуси

Россия начала активную фазу поглощения Беларуси, которая уже необратима. Формально она оставит соседнее государство якобы независимым, но все стратегические отрасли перейдут под ее тотальный контроль.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный эксперт, блогер Алексей Арестович. Он напомнил, что серия договоров о союзном государстве была подписана между Москвой и Минском еще в конце 90-х годов ХХ столетия. Но с 2017 года Кремль запустил необратимый процесс, который перешел в активную фазу.

"Запад-2017" – учения были. Я писал, что российские войска останутся в Беларуси. Но они там остались очень интересно: вроде как вышли, но тут же новые зашли обратно на учения, просто крутятся целогодичные учения. Это не постоянное присутствие, но постоянно около десяти тысяч российских войск там торчит", – объяснил он, как Кремлю удается осуществлять пассивную оккупацию.

"Россия не просто поглощает Беларусь, а решает общую стратегическую внешнюю задачу – восстановление СССР, мини-СССР, а вторую задачу – оставить Путина у власти. Батька Александр Григорьевич Лукашенко потерял ресурсы для сопротивления, хотя их и так было очень немного. Беларусь размягчают уже лет 16-18, и, так или иначе, она будет поглощена", – считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, не вызовет ли такое развитие событий массовые протесты в Беларуси, Арестович ответил, что в этом Москве поможет ее хитрость.

Лукашенко и Путин МК

"Я думаю, если россияне не идиоты, они сделают все по уму. Они оставят Беларусь формально независимым государством. Просто появится надгосударственная надстройка, которая будет все больше интегрироваться: общие вооруженные силы, общая внешняя политика, общая политика и так далее. Просто все меньше будет звучать белорусского языка. Беларусь никогда не объявят федеральным округом России. Придраться будет особо не к чему, но технически, де-факто, это будет слияние и поглощение", – резюмировал он.

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