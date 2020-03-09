Среди четверых погибших в ДТП в Любаре оказалась годовалая девочка, гражданка Италии, с мамой-украинкой.
Женщина ехала в "Део Ланосе" в сторону аэропорта "Борисполь", чтобы вылететь в Италию, передает ТСН.
Столкновение с BMW произошло около 4 утра 9 марта. Возле места ДТП местная жительница рассмотрела маленького ребенка.
"Я думала, что то была кукла. А то было маленькое дитя. Я дотронулась, но признаков жизни не было. Собака подбежал и начал лицо лизать, оно пришло в себя. Как вам сказать, оно не плакало, оно просто стонало", – рассказала женщина.
Смертельное ДТП в Любаре
Национальная полиция Житомирской области
Она вызвала скорую и полицию. Девочку забрали еще живой, но по дороге в больницу она скончалась. Мама ребенка и двое водителей умерли на месте, одному из них было 23 года.
Выжил лишь один пассажир. 25-летний парень находится в тяжелом, но стабильном состоянии: с черепно-мозговой травмой, повреждениями таза и конечностей.
Отмечается, что 35-летняя женщина для поездки наняла водителя. Но поскольку автокресла у него не было, то решили выехать заранее.
Смертельное ДТП в Любаре
Национальная полиция Житомирской области
Смертельное ДТП в Любаре
Национальная полиция Житомирской области
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта в Польше в жутком ДТП погиб украинец.
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