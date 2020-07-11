Выяснились детали героической смерти офицера Матвеева на Донбассе. Видео

Украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев, погибший в зоне ООС на Луганщине 10 июля, спас побратимов из горящего блиндажа и оказался в нескольких метрах от разорвавшейся вражеской мины.

Как сказано в сюжете ТСН, у одного из бойцов ВСУ, которых спас Матвеев, после боя на руке остался только небольшой ожог. Его побратима с травмой колена отвезли в больницу.

"Очень большой угар был, дым. Мы начали от дыма задыхаться", – рассказал военнослужащий.

Он рассказал, что в тот момент Матвеев оттащил их из блиндажа в безопасное место, начав поливать водой, когда прилетела мина. По словам бойца, 120-мм мина разорвалась в нескольких метрах от военного, в результате чего шансов выжить у него не было.

"Были осколочные ранения, это правая часть туловища. Я считаю, на сто процентов, что этот поступок достоин звания Героя Украины", – рассказал военнослужащий ВСУ Джемиль.

Отмечается, что за погибшего побратима бойцы боевикам уже отомстили, пользуясь тем, что находятся на господствующей высоте и могут результативно ответить на обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, под вражескими обстрелами на Донбассе погиб украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области. Он был основателем "Поисковой инициативы Майдана" – группы, которая занималась поисками пропавших и неизвестных убитых на Майдане людей.