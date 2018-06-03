Выяснилась судьба морпеха ВСУ, пропавшего во время боя на Донбассе

Пропавший во время боя в зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вернулся в расположение своего подразделения.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - написано в сообщении.

При этом где все это время находился украинский военный, в штабе ООС не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в плен "ДНР" попал один боец ВСУ, видео допроса которого вскоре опубликовали террористы.