Выяснилась печальная судьба военных, предавших Украину в Крыму

После аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, полуостров покинули далеко не все украинские военные. Часть из них – в погоне за высокими зарплатами и пенсиями, или же из-за поддержки имперских идей Кремля – предпочли перейти на сторону врага.

Изменив присяге, вскоре многие уволились или до сих пор продолжают служить в далеких российских регионах. О том, как сложилась судьба предателей, сообщает Униан.

"Кое-кто встречал оккупантов с распростертыми объятиями. Однако те, кто, не дожидаясь крымского псевдореферендума, на камеры рвал и жег свои украинские паспорта, кто был убежден, что вовремя предать – это предвидеть, позже вынуждены были покинуть Крым и бежать от издевательств новых сослуживцев. Высокая пенсия и "райские" условия оказались пустыми обещаниями оккупантов", – говорится в материале.

Стало известно, как сложились судьбы предателей из Крыма

Отмечается, что в 2015 году в Генштабе ВСУ озвучивали такие цифры о предателях: из 18 тысяч украинских военных в Крыму около 14 тысяч остались там. В 2014-м часть военнослужащих уволилась, но львиная доля заключила контракты с оккупантами.

"Весной 2014-го нам поставили ультиматум, предложили сдать корвет "Тернополь". Наш командир Максим Емельяненко ответил: "Русские не сдаются". Об этом писали все СМИ. Но в итоге он остался в Крыму, служит на каком-то сторожевом корабле. Мне рассказывали, что не так давно к ним на борт поднимался какой-то российский адмирал, и первым делом сказал: "Чтоб я этого Емельяненко не видел", – вспомнил лейтенант Василий Тимощук, который до оккупации полуострова служил мичманом на корвете "Тернополь".

Стало известно, как сложились судьбы предателей из Крыма newsprolife

Он признался, что в аннексированном Крыму остались те, от кого он даже не ожидал такого предательства. По его словам, части тогда комплектовали по территориальному принципу, две трети контрактников были крымчанами, что и повлияло на их решение.

"Но было странно услышать от парня из Запорожья: "А что мне Украина дала?" Он остался. Ему и другим обещали высокие зарплаты, квартиры. Плюс, оккупанты играли на страхе, рассказывали: "Вы сдали свой корабль! Вы сложили оружие! Как думаете, что за такое вас ждет в Киеве?". И мы действительно не понимали, что нас ожидает", – добавил Тимощук.

Он подчеркнул, что помимо материальных благ, предателям также обещали новые звания, службу на новых кораблях, при этом не уточняя, что перебросят солдат, например, на север РФ.

Как рассказал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), который мониторил информацию относительно бывших крымских военнослужащих, за шесть лет никто рядовому составу жилье не дал.

"Денежное обеспечение до уровня российских офицеров не повысили. Оно стало выше, но не таким, как обещали. И всех уже "перетасовали"… Мои бывшие однокашники или остались на тех же должностях, или уволились, или служат в далеких российских регионах", – говорит Штефан.

Стало известно, как сложились судьбы предателей из Крыма newsprolife

Ко всему прочему, вскоре к бывшим военнослужащим ВСУ (ВМС) в Крыму начали относиться, как к военным второго сорта.

"Их не уважали. Приказов офицера просто не слушались, и многие согласились уехать туда, где об их прошлом никто не знает. Остались те, кто был на слуху, присягал в телеэфирах", – комментирует бывший помощник командира корвета "Тернополя", сотрудник Департамента морского и речного транспорта Украины Алексей Кирилов.

Кроме этого, некоторые из перебежчиков пытались даже потягаться за свои права с РФ в российских же судах – добивались пенсии и жилья, но все бесполезно.

А вскоре в оккупированном Крыму у военнослужащих и вовсе начали отбирать служебные квартиры.

"Там же были еще и офицеры СБУ, которые думали, что их переведут в ФСБ. Они попали в филиалы на территории Крыма, и их постепенно начали увольнять. О переезде на территорию РФ речи не шло. Их считают предателями. Им даже оккупанты не доверяют", – резюмирует Анатолий Штефан.

При этом издание подчеркивает: хотя "новая родина" изменивших присяге, по сути, не приняла, в Украине им, вздумай они "вернуться", тоже не будут рады. По украинским законам, таким грозит наказание за государственную измену.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что в марте 2014 года армия Украины могла сдержать российскую вооруженную агрессию в Крыму. Первый этап специального плана даже начал реализовываться, но затем его свернули.

Аналогичную версию озвучил и бывший глава Генштаба Виктор Муженко. По его словам, Украина могла бы отстоять северную часть Крыма во время захвата полуострова Россией в 2014 году. Он добавил, что команду остановиться дали, когда соответствующий план стал реализовываться. Тогда самолеты вернули на базовые аэродромы.

Нелегитимная Госдума России 6 февраля окончательно приняла поправки в закон "О ветеранах". Они предусматривают присвоение этого статуса коллаборационистам из временно оккупированного Крыма и Севастополя, которые до захвата полуострова служили в ВСУ.

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