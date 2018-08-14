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Вывозили 500 кг: на украинской таможне изъяли крупнейшую партию янтаря за последние годы

1.7тЧитать новость на украинском

Сотрудники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Запорожской таможни ГФС предупредили вывоз 500 килограммов янтаря.

По данным пресс-центра Государственной фискальной службы, это крупнейшая партия за последние годы, которую пытались переправить через границу.

"Таможенному посту "Запорожье-центральный" Запорожской таможни ГФС была подана декларация на груз "Топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы различного размера из опилок хвойных пород дерева", общим весом 21060 кг, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах", – сказано в сообщении.

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Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем - английская фирма. Товар перемещали в Литву через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск". Во время предварительного анализа документов специалисты обнаружили нетипичные маршруты поставки.

"Во время таможенного досмотра товаров был выявлен янтарь различных фракций, который перемещался с сокрытием от таможенного контроля. По предварительным подсчетам, речь идет о более 500 кг", – пояснили в ведомстве.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости товаров с их конфискацией. Товар изъяли, а его стоимость будет установлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Кабинет министров наработал план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой.

Читайте все новости по теме "Контрабанда в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Контрабанда в Украине
Место
УкраинаЗапорожье
Объект
Государственная фискальная служба Украины
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