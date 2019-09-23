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23 сентября • обновлено в 20:00
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"Вывозила кэш 6 раз": появились новые подробности скандала с экс-женой Князева

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Бывшая супруга главы Нацполиции Сергея Князева Виктория в текущем году 6 раз вывозила большие суммы денег в страны ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, отметив, что трижды она пересекала границу в Закарпатской области, дважды в Волынской и еще раз во Львовской.

"Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе, изъяв 500 тысяч евро и 50 тысяч долларов. Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее невыход в СМИ", - заявил журналист.

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"Тоесть, мы имеем дело не с разовым прорывом границы, а с системным каналом нелегальной переправки денежной массы под крылом топ-сотрудника Нацполиции через разные таможни. Вот вам и ответы на вопросы про янтарь, сигареты, игорные залы, проституцию код крылом Нацполиции", - добавил Плинский.

Виктория Князева

Виктория Князева

facebook

Напомним, ранее блогер Павел Верещагин сообщил о задержании четырех человек на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская". "Они ехали из Украины в Польшу на "Мерседес" КА0007ВХ. Причина задержания – недекларирование 650 тысяч евро", – написал Верещагин.

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Персона
Сергей Князев
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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