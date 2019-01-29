''Вывезли в Россию как гумконвой'': раскрыт подлый план оккупантов на Донбассе

Террористические "власти ДНР" целенаправленно истощают и уничтожают объекты промышленности, в том числе и оборонного комплекса.
Также они массово увольняют с заводов даже тех рабочих, которые заключили с ними договора. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Народного фронта", лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Одним из последний примеров "хозяйственной деятельности" оккупантов является обрушение цеха Горловского машиностроительного завода. Помимо этого, в октябре 2018 года полностью закрыли радиоэлектронный завод "Топаз" в Донецке, а все его имущество на протяжении нескольких лет вывозили в Россию.
Горловский машиностроительный завод обвалился
Новости Донбасса
"Ценное промышленное оборудование, техническая документация и упомянутые выше изделия в течение июня-августа в 2014 года были вывезены на территорию РФ транспортными средствами российских "гуманитарных конвоев", – заявил Тымчук.
Завод "Топаз" в Донецке
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По его словам, оккупанты "позаботились" и о сотрудниках завода, предложив им работу на предприятиях России.
"В подобной ситуации (увольнения работников и окончательной ликвидации) находятся приблизительно еще 20 промышленных предприятий, расположенных на территории "ДНР", – подвел итоги Тымчук.
Как писал OBOZREVATEL, 28 января на машиностроительном заводе рухнула стена. В ходе ЧП погиб один рабочий, было повреждено более 1500 кв.м. площади цеха.
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