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19 апреля • обновлено в 13:55
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Вывезли в лес и дали в руки бензопилу: на Харьковщине полицейские намеренно оболгали мужчину

1.8т
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Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении трем полицейским в Харьковской области, которые создали искусственные условия для улучшения показателей раскрываемости преступлений, связанных с вырубкой лесов.

Правоохранители заплатили местному жителю за признание в преступлении, а после обещали способствовать в уклонении от наказания в виде лишения свободы, сообщается на сайте ГБР.

Вывезли в лес и дали в руки бензопилу: на Харьковщине полицейские намеренно оболгали мужчину

ГБР

Речь идет о начальнике уголовной полиции, начальнике сектора уголовной полиции и следователе районного отделения полиции в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что начальник районного отделения убедил своего подопечного начальника сектора уголовной полиции создать искусственные условия для улучшения статистики по раскрытию преступлений, связанных с незаконной вырубкой лесов.

"Для этого они предложили местному жителю денежное вознаграждение в обмен на признание в вырубке деревьев. В дальнейшем правоохранители обещали содействовать ему в уклонении от наказания в виде лишения свободы. Для реализации преступления подозреваемые увезли "жертву" в лес, где уже были срублены 9 деревьев, вручили бензопилу и горючее и вызвали следственно-оперативную группу. 18 марта 2020 следователь, зная, что человек не имеет отношения к совершению преступления, сообщила пострадавшему о подозрении в незаконной вырубке древесины", – сказано в сообщении.

За признание мужчине в качестве вознаграждения заплатили 300 гривен.

Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники военной прокуратуры и ГБР "на горячем" задержали в Одессе двух сержантов Нацполиции, которые получили от местного наркоторговца взятку в размере 400 долларов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Государственное Бюро Расследований
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