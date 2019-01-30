Вывез восемь миллионов: главе "Укркосмоса" объявили подозрение

Экс-руководителю ГП "Укркосмос" объявили подозрение в незаконном выводе за рубеж и легализации свыше восьми миллионов долларов, предназначенных для проекта по запуску спутника "Лыбидь".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Он является третьим участником громкого дела – в декабре 2018 подозреваемыми стали бывший внештатный советник генерального директора Национального космического агентства Украины и лицо-посредник.

"Следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8245000 долларов США, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии Правительства Украины в размере 292 400 000 долларов США", – сказано в сообщении.

Укркосмос obob.tv

Отмечается, что при возможном содействии экс-руководителя "Укркосмоса" деньги от канадских партнеров были переведы на счет компании, подконтрольной советнику.

В результате преступных действий был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ раскрыло масштабную схему коррупции в "Укрзалізниці".

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