Вытащила ребенка и женщину, а водитель убегал, – пострадавшая в ДТП с маршруткой под Днепром

В ДТП с участием автобуса на Днепропетровщине пострадало 15 человек. Facebook полиции Днепропетровской области

Когда автобус перевернулся, люди стали помогать друг другу спастись, а в это время водитель выбрался из салона и пустился наутек.

Об этом в сюжете ТСН рассказали пострадавшие в аварии. Большинство из них возвращались с дач домой.

Одна из них, Любовь Поддубная, отметила, что при переезде моста через канал орошения у автобуса лопнула шина.

"Именно на этом мостике случился какой-то хлопок. Я слышала только хлопок. А затем автобус начал наклоняться в ту сторону, где водитель", – сказала она. Автобус упал прямо в канал – сразу же в салон пошла вода.

Люди, помогая друг другу, начали выбираться из салона. Пассажирка Надежда Неклеса увидела, как водитель бежит от автобуса.

"Я увидела, как бежал наш водитель. Я за ним и кричу ему: "Помогите мне!". А он выскочил и убежал", – рассказала женщина.

Поэтому именно Неклесе со сломанной ключицей пришлось помогать людям выбраться.

"Я вытащила и ребенка, и женщину, а потом только поняла, что у меня рука не действует. Мне очень больно", – отметила она.

В больницу привезли 15 пассажиров автобуса, 12 из которых находятся там и сейчас.

Большинство пострадавших – люди пожилого возраста, возвращались с дачного кооператива в город. Девять пациентов – в стабильном состоянии. Трое остаются в реанимации. Среди них пожилая женщина, которая едва не утонула в канале.

По словам коллег 45-летнего водителя, который исчез, ранее нареканий на его работу не было.

"Единственное, что можно сказать предварительно – это то, что произошло не по вине водителя, а так как на этом участке крайне низкое качество покрытия", – сказал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Пока найти водителя-беглеца не удалось ни по месту прописки, ни у родственников. Полиция продолжила поиски.

"Полиция установила личность водителя, однако в настоящее время эту информацию мы не разглашаем. Сейчас главное для полиции – установить его местонахождение", – отметила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Правоохранители уже возбудили уголовное производство. Водителю маршрутки, когда его найдут, грозит до восьми лет за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Петриковском районе Днепропетровской области 23 июля в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 15 человек.

24 июля стало известно, как чувствуют себя пострадавшие в аварии люди.