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Выступал под флагами "ДНР": соратник террористов рвется к власти в Киеве

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Экс-регионал Владислав Лукьянов, который помогал террористам "ДНР" захватывать город Харцызск, сейчас живет в Киеве и даже пытается получить доступ к его управлению.

Как пишет журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, общественная организация "Корали", которую возглавляет скандальный Лукьянов, допущена к выборам нового состава общественного совета при КГГА. Они состоятся 5 июня в Украинском доме.

"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика "ДНР". Лукьянов выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против "своего народа", – вспоминает о темном прошлом Лукьянова Казанский.

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Информация о Лукьянове

Информация о Лукьянове

Facebook Дениса Казанского

ОО "Корали" Лукьянова

ОО "Корали" Лукьянова

Facebook Дениса Казанского

Журналист удивился тому факту, что недавний соратник оккупантов не сбежал в аннексированный Крым или Россию, а оказался в мирной украинской столице, где, к тому же, пытается строить политическую карьеру.

"Повыступал под флагами "ДНР", разжег конфликт, стравил сограждан и сбежал из Донбасса. Пусть другие теперь мучаются и живут в резервации. Удивительно. Казалось бы, добился человек своего. Защитил Харцызск от "бандеровцев", украинизации, вышиванок и так далее. Так и езжай туда, наслаждайся жизнью. Ты же хотел "русский мир", так вот он. Но нет. Почему-то Лукьянов не хочет жить в "республике" и работать в "народном совете ДНР", а едет в Киев, к "хунте" и "фашистам", – возмутился Казанский.

Владислав Лукьянов на фоне флага "ДНР"

Владислав Лукьянов на фоне флага "ДНР"

Facebook Дениса Казанского

Владислав Лукьянов выступает на митинге оккупантов в 2014 году

Владислав Лукьянов выступает на митинге оккупантов в 2014 году

Facebook Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскрыли чиновницу "Министерства информации ДНР" Наталью Першину, которая пыталась сбежать из оккупированной территории во Львов.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Денис КазанскийВладислав Лукьянов
Место
УкраинаКиев
Тег
ДНР
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леня зе
леня зе
браво обоз!больше пишите о экс-регионалах.есть же достойные люди будет возможность выбрать среди вышиваночников и майданутых у народа.
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Тарас Бор
Тарас Бор
леня зе,ты своей единственной извилиной не способен понять прочитанное.
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