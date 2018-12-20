Выстрелы не помогли: в Херсоне из тюрьмы сбежал опасный преступник в шрамах. Фото

В Херсонской области полиция разыскивает осужденного, который совершил побег из исправительной колонии №90.

На территории области введен оперативный план "Сирена", сообщили на странице областной полиции в соцсети Facebook.

"В Херсоне из "Северной исправительной колонии" совершил побег осужденный Чекан Виктор Викторович, 09.02.1990 года рождения", — говорится в сообщении.

Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие.

Из особых примет — шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.

Виктор Чекан Полиция Херсонской области, Facebook

Как сообщает местный сайт Kherson.net, побег совершил 28-летний осужденный. "19 декабря, около одиннадцати часов вечера, преступник без всяких технических приспособлений сумел преодолеть три ряда высоких заграждений. С охранного поста, заметив беглеца, трижды стреляли, но то ли не попали, то ли выстрелы были предупредительными. Во всяком случае, он сумел скрыться целым и невредимым", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что заключенный ранее уже был судим за побег, он родом из Николаевской области.

Полиция просит граждан, которые владеют информацией о местонахождении осужденного, срочно позвонить по телефону "102", анонимность гарантируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине из колонии сбежали опасные преступники. Двое осуждены за ограбление, третий — за "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего".