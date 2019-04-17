Выстрелил в упор: в Днепре руководитель спецназа получил пожизненное

В Днепре руководителя одного из спецподразделений полиции приговорили к пожизненному заключению за умышленное убийство, совершенное им в 2014 году.

Помимо этого, его признали виновным в незаконном обращении с оружием и нарушении неприкосновенности жилища, а также ряде преступлений против правоохранителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Следствием было установлено, что обвиняемый хотел продать квартиру, которую делил со своей женой и ее матерью. С этой целью он подговорил своих подчиненных помочь убедить родственников не мешать ему.

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В Днепре руководитель спецназа получил пожизненное за убийство ИА Regnum

Ночью подсудимый в сопровождении еще четырех человек проник в указанную квартиру и стал выражаться нецензурной бранью в адрес женщин с угрозами применения насилия. Далее злоумышленник наступил хозяйке ногой на шею, нанес несколько ударов по голове, после чего разломал пополам ее мобильный телефон.

На крики пострадавших о помощи к подъезду подошли двое прохожих, стали требовать предъявить документы, угрожая вызвать правоохранителей, на что обвиняемый достал из кармана пистолет и застрелил одного из них.

Отмечается, что при обыске у него дома также обнаружили пять гранат, которыми мужчина угрожал сотрудникам полиции, если они приблизятся.

Суд поддержал позицию прокуратуры Днепропетровской области и назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Трое соучастников преступления попали под действие закона "Об амнистии", а еще один был освобожден с испытательным сроком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд приговорил экс-бойца роты "Торнадо" Александра Пугачева, который расстрелял двоих патрульных полицейских в Днепре, к пожизненному заключению.

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