Выстрелил в рот: СМИ сообщили о самоубийстве бойца ВСУ на Херсонщине

В Херсонской области военнослужащий Вооруженных сил Украины покончил жизнь самоубийством.
Мужчина совершил суицид возле заброшенной фермы, сообщает "Типичный Херсон".
По данным СМИ, накануне 27-летний матрос-контрактник самовольно покинул расположение временного лагеря в районе села Молочное Чаплынского районе.
Военный выстрелил себе в рот из табельного оружия.
На место прибыли медики, которые констатировали смерть бойца.
Мотивы военнослужащего не установлены.
"Причины суицида выясняет следственное управление ГУ Нацполиции Херсонщины", - пишет издание.
Как сообщал "Обозреватель", ранее на Херсонщине нашли мертвым руководителя полиции. Мужчину обнаружили повешенным на крючке.
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