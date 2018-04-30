Выстрелил в рот: СМИ сообщили о самоубийстве бойца ВСУ на Херсонщине

В Херсонской области военнослужащий Вооруженных сил Украины покончил жизнь самоубийством.

Мужчина совершил суицид возле заброшенной фермы, сообщает "Типичный Херсон".

По данным СМИ, накануне 27-летний матрос-контрактник самовольно покинул расположение временного лагеря в районе села Молочное Чаплынского районе.

Военный выстрелил себе в рот из табельного оружия.

На место прибыли медики, которые констатировали смерть бойца.

Мотивы военнослужащего не установлены.

"Причины суицида выясняет следственное управление ГУ Нацполиции Херсонщины", - пишет издание.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Херсонщине нашли мертвым руководителя полиции. Мужчину обнаружили повешенным на крючке.