Выстрелил в голову: под Черновцами человек с пистолетом напал на людей

В селе Неполоковцы Черновицкой области полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который с помощью пистолета травмировал двух односельчан.

Как сообщает полиция Черновицкой области, прибыв на место происшествия выяснилось, что мужчина ударил рукояткой пистолета одного из потерпевших, а другому выстрелил в голову, причинив рваную рану.

Пойманный хулиган

Обоим пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после которой их отпустили домой. Их травмы не угрожают здоровью.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у нападающего меч и стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переработки вероятно для отстрела травматических патронов, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато расследование по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Любарского прохожие нашли мужчину, который лежал на земле без всяких признаков жизни. На теле мужчины было множество ссадин, синяков, а на лице – раны и гематомы.

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