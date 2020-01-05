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5 января • обновлено в 23:33
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Выстрелил в голову: под Черновцами человек с пистолетом напал на людей

1.7т
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В селе Неполоковцы Черновицкой области полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который с помощью пистолета травмировал двух односельчан.

Как сообщает полиция Черновицкой области, прибыв на место происшествия выяснилось, что мужчина ударил рукояткой пистолета одного из потерпевших, а другому выстрелил в голову, причинив рваную рану.

Пойманный хулиган

Пойманный хулиган

Обоим пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после которой их отпустили домой. Их травмы не угрожают здоровью.

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Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у нападающего меч и стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переработки вероятно для отстрела травматических патронов, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на экспертизу.

Выстрелил в голову: под Черновцами человек с пистолетом напал на людей
Выстрелил в голову: под Черновцами человек с пистолетом напал на людей

По данному факту начато расследование по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Любарского прохожие нашли мужчину, который лежал на земле без всяких признаков жизни. На теле мужчины было множество ссадин, синяков, а на лице – раны и гематомы.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Место
Украина
Теги
полиция стрельба
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Ещё один стрелок - "вытиран" ато..
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