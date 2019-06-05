Выстрелил в голову брату: на Днепропетровщине разыгралась трагедия с детьми

В Вольногорске Днепропетровской области вечером 4 июня в доме местных жителей 15-летний сын во время детских шалостей выстрелом из пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями.

В результате, он ранил в голову своего восьмилетнего брата, который был госпитализирован. Старший брат после этого убежал из дома, рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

При этом он сообщил, что только за последние сутки двое детей, 2004 г.р. и 2008 г.р., в Ивано-Франковской и Львовской областях утонули.

Мальчик выстрелил у брата Иллюстрация

В связи с этим в полиции призвали более тщательно следаить своими отпрысками.

Как сообщал, в городе Переяслав-Хмельницький под Киевом 5-летний мальчик получил смертельное огнестрельное ранение в голову после выстрела, произведенного полицейским.

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