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Выстрелил в голову брату: на Днепропетровщине разыгралась трагедия с детьми

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В Вольногорске Днепропетровской области вечером 4 июня в доме местных жителей 15-летний сын во время детских шалостей выстрелом из пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями.

В результате, он ранил в голову своего восьмилетнего брата, который был госпитализирован. Старший брат после этого убежал из дома, рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

При этом он сообщил, что только за последние сутки двое детей, 2004 г.р. и 2008 г.р., в Ивано-Франковской и Львовской областях утонули.

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Мальчик выстрелил у брата

Мальчик выстрелил у брата

Иллюстрация

В связи с этим в полиции призвали более тщательно следаить своими отпрысками.

Как сообщал, в городе Переяслав-Хмельницький под Киевом 5-летний мальчик получил смертельное огнестрельное ранение в голову после выстрела, произведенного полицейским.

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Место
УкраинаДнепр
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К Денис
К Денис
"В связи с этим в полиции призвали более тщательно следаить своими отпрысками." нда... Дети - отпрыски, Роды-опорос или почкование... Хохлоляди... На вашем месте линчевал бы и того кто брякнул, и того кто опубликовал
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