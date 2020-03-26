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26 марта • обновлено в 21:01
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Выстрелил в глаз: прокуратура рассказала, как Кожара убил Старицкого

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Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара выстрелил в глаз главе правления телеканала "Интер" Сергею Старицкому.

Об этом в ходе судебного заседания сообщил представитель прокуратуры, передает "Страна".

По версии стороны обвинения, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь, после чего у них возник личный конфликт. Во время потасовки Кожаре разбили очки, и он поранил глаз.

Леонид Кожара

Леонид Кожара

Прокуроры утверждали, что Кожара поднялся на второй этаж в спальню, где достал из шкафа пистолет. Экс-министр зарядил оружие и спустился в кухню. Сначала он ударил Старицкого пистолетом в затылок, у того брызнула кровь, которая осталась на полу. Дальше Кожара выстрелил в правый глаз Старицкого, от чего тот скончался на месте.

Напомним, что экс-главе МИД Украины Леониду Кожаре 25 марта объявили о подозрении по факту умышленного убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Старицкого. Трагедия произошла в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары.

  • Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины следы продуктов выстрела.

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Читайте все новости по теме "Убийство Старицкого" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Старицкого
Персона
Леонид Кожара
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пyтин,прeкрати!!!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А еще надо посадить Авакова за раздачу целого арсенала "наградного" оружия, вплоть до автоматов. Вспомните Пашинского.
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