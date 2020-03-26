Выстрелил в глаз: прокуратура рассказала, как Кожара убил Старицкого

Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара выстрелил в глаз главе правления телеканала "Интер" Сергею Старицкому.

Об этом в ходе судебного заседания сообщил представитель прокуратуры, передает "Страна".

По версии стороны обвинения, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь, после чего у них возник личный конфликт. Во время потасовки Кожаре разбили очки, и он поранил глаз.

Леонид Кожара

Прокуроры утверждали, что Кожара поднялся на второй этаж в спальню, где достал из шкафа пистолет. Экс-министр зарядил оружие и спустился в кухню. Сначала он ударил Старицкого пистолетом в затылок, у того брызнула кровь, которая осталась на полу. Дальше Кожара выстрелил в правый глаз Старицкого, от чего тот скончался на месте.

Напомним, что экс-главе МИД Украины Леониду Кожаре 25 марта объявили о подозрении по факту умышленного убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Старицкого. Трагедия произошла в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары.

Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины следы продуктов выстрела.

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