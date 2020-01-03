Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не пострадал в результате вражеских обстрелов "Л/ДНР" на Донбассе в четверг, 2 января.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
2 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
2 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Ореховым – из подствольного гранатомета;
в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.