Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не пострадал в результате вражеских обстрелов "Л/ДНР" на Донбассе в четверг, 2 января.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

2 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

2 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Ореховым – из подствольного гранатомета;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram