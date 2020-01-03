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3 января • обновлено в 07:42
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Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

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Ни один украинский воин не пострадал в результате вражеских обстрелов "Л/ДНР" на Донбассе в четверг, 2 января.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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2 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Николаевки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

2 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Ореховым – из подствольного гранатомета;

  • в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Ща якуты подтянутся и посмотрим, как укровойско будет "выстаивать" )))))))))
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