Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не пострадал и не был убит во время боевых действий на Донбассе, которые развязались 23 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем;
недалеко от Старогнатовки – со станкового противотанкового гранатомета;
у Васильевки – из стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Широкино – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе. В результате был убит украинский воин.
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