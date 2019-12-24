Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не пострадал и не был убит во время боевых действий на Донбассе, которые развязались 23 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем;

недалеко от Старогнатовки – со станкового противотанкового гранатомета;

у Васильевки – из стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Широкино – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе. В результате был убит украинский воин.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся