Главная Новости
24 декабря • обновлено в 08:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

1.4т
Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не пострадал и не был убит во время боевых действий на Донбассе, которые развязались 23 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Новости
Жили в металлических контейнерах: секретный бункер "ДНР" попал на видео

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем;

  • недалеко от Старогнатовки – со станкового противотанкового гранатомета;

  • у Васильевки – из стрелкового оружия;

  • дважды в районе населенного пункта Широкино – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Новотроицким – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе. В результате был убит украинский воин.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Выстояли - потому что никуда не лезли!......................................... Ежедневный отчет № 303/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 23 декабря 2019 года. Краткое изложение. В период с вечера 20 по вечер 21 декабря СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В период с вечера 21 по вечер 22 декабря Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущими сутками. СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Петровского, Золотого и Станицы Луганской. Наблюдатели фиксировали длинные очереди гражданских лиц на блокпостах вдоль линии соприкосновения. Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия обеспечению возможности бурения водозаборных скважин вблизи Паньковки, а также продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в районе насосной станции вблизи Василевки и содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции. Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований вблизи Верхнешироковского на юге Донецкой
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
С 2017 года в обход Украины ежесуточно ходит 61 пара пассажирских поездов, примерно треть из них — без остановок на новом участке дороги Журавка — Миллерово, а также 30 пар грузовых поездов. Кто может прикинуть какие деньги потеряла Украина за транзит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги