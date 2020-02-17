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17 февраля • обновлено в 08:37
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Выстояли! ВСУ отбили подлую атаку наемников России на Донбассе

2.1т
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Террористы на Донбассе били по украинским воинам из запрещенного вооружения. К счастью, ни один боец ВСУ не пострадал за минувшие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Лебединским – с миномета калибра 82 мм (семь мин), а также из крупнокалиберного пулемета;

  • дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Выстояли! ВСУ отбили подлую атаку наемников России на Донбассе

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского – с 120-мм миномета (20 мин);

  • рядом с Ореховым – из минометов калибра 120 мм (25 мин) и 82 мм (пять мин);

  • неподалеку Новозвановки – из 120-мм миномета (18 мин);

  • в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм (шесть мин).

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее террористы "Л/ДНР" нанесли удар по ВСУ, они били минометами.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Подлая атака наемников России,как сказано? А? Надо бы еще чуть доработать обоссу, видик показывать как какой нибуть свидомый истерит перед камерой размахивая кинжалом осыпая ""росийских найменцев"проклятиями,ну как у побратимов из Игила.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
что-то про подлую атаку ни слова не написали...
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фил филька
фил филька
Zhikharev Dmitry, на обозе один заголовки пишет другой статейки а третий их накуривает разными сортами анаши)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Тю, та сегодня только понедельник...последствия не боевых потерь субботы и воскресенья ыщо узнаем..
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