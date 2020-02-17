Выстояли! ВСУ отбили подлую атаку наемников России на Донбассе

Террористы на Донбассе били по украинским воинам из запрещенного вооружения. К счастью, ни один боец ВСУ не пострадал за минувшие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с Лебединским – с миномета калибра 82 мм (семь мин), а также из крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского – с 120-мм миномета (20 мин);

рядом с Ореховым – из минометов калибра 120 мм (25 мин) и 82 мм (пять мин);

неподалеку Новозвановки – из 120-мм миномета (18 мин);

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм (шесть мин).

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее террористы "Л/ДНР" нанесли удар по ВСУ, они били минометами.

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