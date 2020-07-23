Высший совет правосудия озадачил сеть вердиктом по публикации НАБУ "пленок Вовка"

Высший совет правосудия (ВСП) осудил действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по обнародованию телефонных разговоров главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Как сообщается на официальном сайте ВСП, совет решил обратить внимание должностных лиц НАБУ на необходимость "воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом".

"ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав информацию таким образом, а также записи и обрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт", – говорится в заявлении.

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В свою очередь, адвокат семей "Небесной сотни" Роман Маселко в Facebook выразил свое недоумение реакцией Высшего совета правосудия.

"Вы думаете, орган, который отвечает за формирование добропорядочного судейского корпуса, хотя бы выразил беспокойство относительно содержания пленок? Нет, вся суть реакции – это осуждение действий... НАБУ, которое опубликовало записи и тем самым подрывает авторитет правосудия", – возмутился он.

По словам Маселко, именно этому ВСП президент Украины Владимир Зеленский предлагает передать весь контроль за следующим этапом судебной реформы, и именно этот ВСП будет решать вопрос об отстранении от должности Вовка и других запятнанных судей ОАСК.

"Год назад он отказался это сделать. Есть ли у кого-то сомнения относительно нового отстранения?" – добавил адвокат.

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