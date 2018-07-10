Высший пилотаж: украинские военные летчики провели уникальную "спецоперацию". Впечатляющее фото

Украинские военные пилоты впервые осуществили передислокацию бронемашин в воздухе.
Это произошло в рамках масштабных летно-тактических учений морской авиации, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"Наши вертолеты Ми-14 прибыли в заданное место и "засеяли" водное поле специальными радиогидроакустические буями. Они срабатывают благодаря работе высокочувствительных акустических сенсоров, которые фиксируют шум работающих винтов подводной лодки", - рассказали организаторы.
Кроме того, самолеты морской авиации обеспечили десантирование подразделений специального назначения в определенные районы для проведения стабилизационных действий в кризисном районе.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные сконструировали самодельную машину из подручных материалов.
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