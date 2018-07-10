Высший пилотаж: украинские военные летчики провели уникальную "спецоперацию". Впечатляющее фото

Украинские военные пилоты впервые осуществили передислокацию бронемашин в воздухе.

Это произошло в рамках масштабных летно-тактических учений морской авиации, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Наши вертолеты Ми-14 прибыли в заданное место и "засеяли" водное поле специальными радиогидроакустические буями. Они срабатывают благодаря работе высокочувствительных акустических сенсоров, которые фиксируют шум работающих винтов подводной лодки", - рассказали организаторы.

Кроме того, самолеты морской авиации обеспечили десантирование подразделений специального назначения в определенные районы для проведения стабилизационных действий в кризисном районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные сконструировали самодельную машину из подручных материалов.