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Высший пилотаж: украинские военные летчики провели уникальную "спецоперацию". Впечатляющее фото

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Украинские военные пилоты впервые осуществили передислокацию бронемашин в воздухе.

Это произошло в рамках масштабных летно-тактических учений морской авиации, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Наши вертолеты Ми-14 прибыли в заданное место и "засеяли" водное поле специальными радиогидроакустические буями. Они срабатывают благодаря работе высокочувствительных акустических сенсоров, которые фиксируют шум работающих винтов подводной лодки", - рассказали организаторы.

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Кроме того, самолеты морской авиации обеспечили десантирование подразделений специального назначения в определенные районы для проведения стабилизационных действий в кризисном районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные сконструировали самодельную машину из подручных материалов.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Генеральный штаб ВСУ
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