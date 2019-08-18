"Выслужиться перед вами!" Задержанный владелец сгоревшего в Одессе отеля обратился к Зеленскому

Владелец одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный намекнул, что в смертельном пожаре виновата охранная фирма.

Как передает "Думская", Черный после своего задержания написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заверил, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

По словам Черного, у него заключен договор с охранной фирмой "Карабинер", к пульту которой была подключена противопожарная система. Он утверждает, что ежемесячно оплачивал услуги фирмы и вовремя проверял исправность системы. Несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля.

"Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт "Карабинера", их не пустили", — написал Черный.

Также бизнесмен заявил, что его задержание связано исключительно с заявлением Зеленского о том, что ответственность лежит на владельце "Токио Стар".

"После двух суток без сна и суток без воды следователь пытался вытряхнуть из меня хоть что-то без обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста и желания выслужиться перед вами", — написал он Зеленскому.

Письмо Черного Зеленскому dumskaya.net

Черный обратился к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, после вскрытия 9 жертв пожара у полиции осталось две версии трагедии в одесском отеле в ночь на 17 августа - нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Вадим Черный был задержан в течение суток, его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 УК). Бизнесмен заявил, что готов понесли ответственность.

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