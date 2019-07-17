Вышвырнули на улицу: как украинцев цинично разводят на покупке жилья

Беспредел на рынке недвижимости стал в Украине повседневным явлением.

Однако цинизм, с которым некоторые дельцы проворачивают жилищные схемы, не перестает поражать. С одной из таких ситуаций столкнулась семья врачей-переселенцев с Донбасса.

Вырвавшись из ада, на последние деньги люди взяла дом с поэтапной оплатой – в надежде начать новую жизнь. Впоследствии их вышвырнули на улицу, а начатое полицией расследование по непонятным причинам периодически "замирает".

Подробнее о шокирующей ситуации – в публикации OBOZREVATEL.

Вошли в доверие

Наталия Д. и Андрей Д. (герои публикации просят не называть фамилии) со старшей дочерью и 11-летним сыном переехали в Одесскую область из Донецка. Некоторое время люди снимали жилье, однако желание обосноваться и начать новую жизнь подтолкнуло семью на покупку дома.

Денег было в обрез, поэтому искали вариант заселения с последующим выкупом. Наконец с помощью риелтора, Андрей и Наталия нашли, как им показалось, неплохой вариант в поселке Великодолинское.

Дом-пристройка в поселке Великодолинское по ул. Промышленная, 6

По меркам курортного населенного пункта цена за двухэтажный дом по ул. Промышленная, 6 была невысока, да и владельцы согласились на выплату по частям.

Смущала лишь неопределенность с документы. Само здание является пристройкой к одноэтажке, разделенной на квартиры. Как потом нам объяснила адвокат потерпевших Татьяна Филиппова, переселенцам в итоге продали то, что вообще не существует.

"Геннадий и Светлана не собственники дома №6. Они имеют лишь долю в этом доме. И в эту долю не входит то, что они построили нахалом", – рассказала она.

Но все это вскроется потом. А пока хозяева пристройки пели "песню", что у них имеется техпаспорт, который еще находился на стадии оформления и уверяли, что у них есть связи в сельсовете и через два месяца все будет оформлено.

Поселок Великодолинское Одесской области Google. Maps

Наталия вспоминает, что на тот момент у нее с мужем не возникло никаких подозрений.

"Это были нормальные улыбчивые люди среднего возраста. Впоследствии мы неоднократно встречались, вместе сидели за столом. Нам казалось, что между нами действительно было доверие", – говорит Наталия.

В июне 2017 года семья заселилась и внесла первую предоплату – 15 тысяч долларов. Из документов у них на руках была расписка от хозяев дома о получении денег. В июле Светлана и Геннадий настояли на получении следующей выплаты, при этом продолжали кормить "завтраками" по поводу документов.

"Они называли фамилии людей в сельсовете, которые занимались вопросом техпаспорта, заверяли, что вопрос на стадии решения. Все это звучало очень убедительно", – говорит Наталия.

Супруги поверили и в качестве следующих 15 тыс. долларов предоплаты отдали хозяевам дома свой Toyota Prado 2005 года, которое Геннадий Ж. переоформил на себя. Впоследствии он заявлял на судебном заседании, что... купил это авто у семьи.

Данные реестра судебных решений

Оказались на улице

Когда хозяева дома в третий раз начали требовать остальную часть выплаты, Наталия поняла, что здесь что-то не чисто. Она поставила условие: либо ей предоставят документы, либо вернут деньги.

"После этого Светлана и Геннадий приехали к нам с адвокатами и еще несколькими людьми, и стали требовать, чтобы мы в течение двух часов выселялись. Мы отказались и также обратились к адвокату. Ситуация продолжала накаляться. К дому время от времени начали подъезжать какие-то люди, я даже боялась выпускать ребенка на улицу. Я и сейчас боюсь, так как не знаю, на что эти люди способны", – говорит Наталия.

Все в итоге закончилось тем, что вернувшись однажды домой семья... не смогла открыть двери, поскольку в них были сменены замки. Также они не могли забрать из комнат свои вещи. Впоследствии фото некоторых из своих вещей семья обнаружила на сайте объявлений.

Пострадавшие обратились в полицию и Овидиопольский райотдел открыл уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Примечательно, что производство было открыто по части 1, санкция которой предусматривает штраф от 850 грн или ограничение свободы до трех лет. Это при том, что пострадавшие лишились крыши над головой и 30 тыс. долларов.

Только через год семье удалось добиться переквалификации производства на часть 3 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), которое предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

Уголовное производство было переквалифицировано на ч. 3 ст. 190 УК

Наталия и Андрей считают, что расследование дела ведется вяло. Об этом также свидетельствует тот факт, что суд по жалобе адвоката Татьяны Филипповой суд признал бездеятельность следователя Овидиопольского райотдела, относительно непроведения обыска в доме, в котором жили супруги с детьми.

О бездеятельности следователя Реестр судебных решений

Пострадавшие подозревают, что кто-то пытается тормозить ход расследования. Кто именно, им не известно. В то же время Наталия уточнила, что родственник хозяев пристройки работает в Службе безопасности Украины в Одесской области. "И у него есть определенные связи", – отметила она.

Вот так поворот! Афера продолжается

Любопытно, что пока на Toyota и дом по ул. Промышленная, 6 рамках уголовного производства наложен арест, упомянутое здание выставили на продажу за 65 тыс. долларов. Соответствующую информацию журналисты OBOZREVATEL обнаружили на сайте объявлений olx.ua.

Объявление о продаже дома по ул. Промышленная, 6 в поселке Великодолинское

Мы позвонили на указанный номер. Трубку подняла женщина. На вопрос, есть ли документы на дом, наша собеседница ответила, что документы будут готовы в течение двух недель.

"Получается, у вас документов на данный момент нет?" – уточнили мы. На это наша собеседница ответила, что документы находятся на регистрации.

Отметим, что при аресте недвижимого имущества судом запрещено совершать какие-либо регистрационные действия. Таким образом перед нами попытка нового мошенничества. Удивляет, что люди, которые этим занимаются не боятся уголовной ответственности.

А может у них есть веские основания верить в свою безнаказанность?

OBOZREVATEL будет следить за развитием событий.

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