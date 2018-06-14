Вышвырнул ребенка: горе-водитель на Львовщине разозлил сеть своим поступком

На Львовщине водитель маршрутки высадил ребенка по дороге из-за того, что он усомнился в подлинности его проездного документа.
Об этом инциденте на своей странице в Facebook рассказал отец мальчика, военный Андрей Квасница.
Это произошло на маршруте 133 (Львов - Ковыри).
Так, водитель не поверил, что у мальчика подленное удостоверение члена многодетной семьи. Несмотря на то, что ребенок просил довезти его до места встречи с отцом, маршрутчик просто высадил его посреди дороги.
"Я считаю, что таким водителям нельзя работать с людьми! Люди, будьте милосердными, чужих детей не бывает!" - написал отец в соцсети.
Пользователей возмутило такое поведение водителя. К тому же, нашлись те, кто также сталкивался с ним.
"Этот водитель настоящий хам! Миллион раз с ним ехала и всегда у него какие-то проблемы с пассажирами", "Тут ничего не поможет, уже писали жалобу, его увольняли вдруг на 2 дня, он просил прощения вместе с перевозчиком, а через некоторое время снова цепляется к детям, он моего ребенка за руку дергал и не пускал в маршрутку", – пишут они.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне водитель маршрутки не оказал помощь девушке, которая потеряла сознание, а вывел ее из салона и оставил на улице.