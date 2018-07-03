"Вышки Бойко": ГПУ вызвала на допрос Черновецкого с сыном

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана.

Соответствующие повестки опубликованы в пресс-службе ведомства. Их вызывают в качестве свидетелей в уголовном производстве.

"Гр-н Черновецкий, 25.11.1951 года, согласно требованиям ст. 133, 135, Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10 час. 00 мин. в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащуку C. B. по адресу: г.. Киев, ул. Резницкая, 13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", - сказано в документе, адресованном экс-мэру украинской столицы.

Согласно повестке Степану Черновецкому, он должен явиться на допрос в тот же день, на час позже отца.

"Гр-н Черновецкий Степан Леонидович, 27.10.1978 года, согласно требованиям ст. 133, 135, вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 11 час. 00 мин", – говорится в документе.

Как сообщает "Украинская правда", номер уголовного производства совпадает с делом от 31 января 2013 года, по которому для проведения следственных действий в качестве подозреваемого ГПУ вызывала в мае 2018 года народного депутата Евгения Бакулина от фракции "Оппозиционный блок".

Прокуратура расследует создание бывшим президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других. В частности, речь идет о хищении при закупке "вышек Бойко" – самоподъемных буровых установок, купленных дороже 400 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года Леониду Черновецкому было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

ГПУ проводила следственную экспертизу в рамках дела в связи с незаконным отчуждением земель заказника "Остров Жуков". В сентябре он был объявлен в розыск.

В январе 2018 года стало известно, что экс-мэр Киева не мог вернуться в Грузию, где скрывался от украинского правосудия. Черновецкий обещал вернуться в Украину, если против него прекратят политическое преследование.

По данным ГПУ, Евгений Бакулин, которого вызвали на допрос в марте, тоже давно находится за границей. 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина. Однако он сам на заседание не явился, потому что якобы лечился.