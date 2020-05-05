Выше только Путин: появились новые подробности участия генерала ФСБ в деле МН17

Информация о том, что одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 рейса МН17, может являться генерал-полковник Андрей Бурлака, способна повернуть ход расследования и доказать виновность России в трагедии.

В материале "Радио Свобода" говорится о том, что сейчас Андрей Бурлака - самый влиятельный российский чиновник, фигурирующий в деле МН17. Однако, по мнению расследователей, цепочка ответственных приведет дальше.

По словам расследователя группы Bellingcat Христо Грозева, решение о перемещении через границу установки "Бук" вместе со всем экипажем явно принималось на уровне не менее министра обороны с согласованием со стороны ФСБ.

"Но, опять же, и с точки зрения здравого смысла, и с юридической точки зрения, абсурдно представить себе, что Шойгу и Бортников занимались чем-то в Украине без приказа верховного главнокомандующего. Я не знаю ни одного примера войны в истории мировой цивилизации, которая велась бы без ведома верховного главнокомандующего", ‒ говорит шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Целью воссоздать цепочку причастных от исполнителей до руководителей задается и международная следственная группа. По мнению авторов из The Insider и Bellingcat, раскрытие Бурлаки может стать поворотным моментом в расследовании.

"Одно дело, когда у нас до последнего времени официальными обвиняемыми были только сепаратисты, а теперь это будет государственный служащий. Причем высокопоставленный сотрудник ФСБ. Так эти обвинения из обвинений в адрес каких-то сепаратистов превращаются в обвинения в адрес государства", ‒ говорит шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Также издание рассказало о самом участии Бурлаки в деле. Например, в ноябре 2019 года следователи по делу MH17 обратились к свидетелям по вопросу о роли в катастрофе российских высокопоcтавленных чиновников. В частности, речь шла о некоем "Владимире Ивановиче". Судя по разговорам, он был ответственным за поставки оружия из России на Донбасс.

‒ "Владимир Иванович", да?

‒ Да, слушаю вас.

‒ Как мне вам передать список необходимого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У вас есть "Вайбер" на этом телефоне?

‒ Нет, в этом телефоне нет. И лучше это сделать личным приездом.

‒ Здесь, в принципе, уже не до шифрования, потому что мы там на контроле везде. Вы какой-нибудь телефон мне сбросьте, где есть "Вайбер". Пока они его расшифруют, мы уже давно получим и выполним задание.

‒ Хорошо, ‒ такой разговор состоялся 17 июля 2014 года между "Владимиром Ивановичем" и Сергеем.

Андрей Бурлака

Также у него спрашивали о разрешении использовать военную технику на Донбассе, а главарь террористов "ДНР" в 2014 году Игорь Гиркин признал, что получает от "Владимира Ивановича" приказы.

‒ От "Владимира Ивановича" я сейчас привел колонну. Получил приказ: две машины отдать Козицыну, остальное ‒ отдать вам.

‒ Значит, никому ничего не отдавать. Мне "Владимир Иванович" должен отдавать приказы сам, а не командовать через мою голову моими людьми, ‒ ответил 31 июля 2014 года Гиркин.

Появились новые подробности участия генерала ФСБ в деле МН17 Радио Свобода

А один из главарей террористов Александр Бородай назвал его командующим.

"Вошли в войну с "Бесом". "Бес" приказал за*уячить всех командиров. Наши смежники, я имею в виду сам понимаешь кого ‒ командующего операцией "Владимира Ивановича", приказали уничтожать", - сказал он в разговоре с российским предпринимателем Константином Малофеевым.

Появились новые подробности участия генерала ФСБ в деле МН17 Радио Свобода

Появились новые подробности участия генерала ФСБ в деле МН17 Радио Свобода

После расследователям удалось с помощью экспертизы голоса подтвердить, что "Владимир Иванович" и есть Андрей Бурлака. По словам Христо Горзева, Бурлака курировал вопросы приобретения и поставки оружия через границу именно в день и за день до сбития Boeing 777 рейса МН17.

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