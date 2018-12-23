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Высадка мощнейших истребителей России в Крыму: появилось новое видео

1.1тЧитать материал на украинском

На реконструированную взлетную полосу авиабазы "Бельбек" в аннексированном Крыму приземлились первые два истребителя СУ-30М2.

Самолеты вылетели с аэродрома Крымск в Краснодарском крае, пишет российский пропагандистский канал RT. (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Су-30М2

Су-30М2

airwar.ru

Сообщается, что на одном из боевых самолетов прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

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Ранее Минобороны РФ заявляло, что аэродром будет принимать как военные, так и пассажирские самолеты.

Истребитель Су-30М2 Россия начала использовать лишь в 2014 году. Он предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря стало известно, что Россия перебросит в Крым мощнейшие истребители. С Кубани на оккупированный полуостров прилетят более 10 самолетов Су-27СМ и Су-30М2. Их постоянным местом дислокации станет аэропорт "Бельбек", расположенный в Севастополе.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Украина
Тег
Новости России
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Слово МОЩНЕЙШИХ.....мля...обоз удивляешь...
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
"Обозреватель" ты уж определись или в России есть "мощнейшие истребители" , или вся военная техника снята на "союзмульфильме"!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Красавцы. Отличная статья!
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