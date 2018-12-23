Высадка мощнейших истребителей России в Крыму: появилось новое видео

На реконструированную взлетную полосу авиабазы "Бельбек" в аннексированном Крыму приземлились первые два истребителя СУ-30М2.

Самолеты вылетели с аэродрома Крымск в Краснодарском крае, пишет российский пропагандистский канал RT. (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Су-30М2 airwar.ru

Сообщается, что на одном из боевых самолетов прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что аэродром будет принимать как военные, так и пассажирские самолеты.

Истребитель Су-30М2 Россия начала использовать лишь в 2014 году. Он предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря стало известно, что Россия перебросит в Крым мощнейшие истребители. С Кубани на оккупированный полуостров прилетят более 10 самолетов Су-27СМ и Су-30М2. Их постоянным местом дислокации станет аэропорт "Бельбек", расположенный в Севастополе.

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