Высадил плантацию марихуаны: во Франции задержали известного миллиардера

В Французской Полинезии задержали основателя известной канадской цирковой компании Cirque du Soleil, миллиардера Ги Лалиберте – по обвинению в выращивании марихуаны.

Запрещенные растения он высадил на своем частном острове в Тихом океане. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что мужчине также инкриминируют причастность к обороту наркотиков.

Ги Лалиберте обвиняют в выращивании марихуаны.

"Миллиардер и основатель мировой акробатической труппы Cirque du Soleil Ги Лалиберте был задержан по обвинению в выращивании марихуаны на своем частном острове в южной части Тихого океана", – говорится в сообщении.

В частности, задержали 60-летнего Лалиберте, когда он сошел со своего самолета. А после допроса о продаже наркотиков на Таити 13 ноября мужчина предстал перед судом.

Компания Lune Rouge уже заявила, что ее владелец якобы использовал марихуану исключительно в медицинских и личных целях. В то же время миллиардер со своей стороны отрицает любую причастность к обороту наркотиков.

Ги Лалиберте – успешный бизнесмен, благотворитель и игрок в покер, которому в свое время пришлось немало потрудиться, чтобы стать всемирно известным. В 1984 году основал Cirque du Soleil, который стал одной из крупнейших развлекательных компаний в мире. В 2015-м продал большую часть своей доли в Cirque du Soleil, сохранив за собой 10%. В 2017 году основал компанию Lune Rouge, которая инвестирует в проекты в области искусства, развлечений и технологий. Журнал Forbes оценивает состояние Лалиберте в один миллиард долларов.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 31 октября задержали сержанта-наркоторговца, который попался на сбыте марихуаны в своей воинской части, а также его поставщиков. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины. В частности, была зафиксирована попытка сержантом продать четыре пакета наркотического вещества за 1 тыс. гривен.

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