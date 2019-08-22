Вырыл яму и выжидал: вскрылись жуткие детали убийства подростком девушки в Харькове

17-летний подросток, которого подозревают в убийстве 25-летней Яны Шевченко из Харькова, Даниил Редин хвастался преступлением во дворе и рассказывал жуткие подробности.

Все это происходило еще до того, как тело зверски убитой девушки нашли в яру. Об этом рассказала мать погибшей Жанна Шевченко в сюжете "Надзвичайних новин". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, парень посвящал соседей в то, как готовился к убийству ее дочери.

Убитая Яна Шевченко Скриншот с видео

"Кто, что, когда... Почти все на районе знали подробности. Он в первый же день всем хвастался. Рассказывал, как убил моего ребенка, и что убийство было заранее подготовлено. Он вырыл яму и ждал момента", - говорит убитая горем женщина.

Мама убитой девушки Жанна Шевченко Скриншот с видео

По словам знакомых, 26-летнюю Яну и 17-летнего Даниила связывали наркотики — оба принимали психотропы — и интимные отношения. Якобы один раз Яна в компании друзей высмеяла Даниила, и парень затаил обиду.

"У Яны с ним были отношения, насколько я знаю. Все знают, что он зверски убил Яну и водил экскурсии из малолеток, чтобы они смотрели, как она закопана", — говорит местная жительница.

Подозреваемый в убийстве Даниил Редин Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL,16 августа на Русановке в Киеве нашли расчлененный труп женщины, которая пропала ранее.

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