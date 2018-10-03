Вырваны волосы, отбиты органы: на Черкасщине школьники зверски избили ребенка

В поселке Чернобай Черкасской области одноклассники жестоко избили третьеклассника Давида Лавриненко. Из-за побоев ребенок впал в кому.

Об этом на странице в Facebook сообщила местная жительница Леся Бондар. По ее словам, ребенка не просто избили, над ним издевались – вырывали волосы, выкручивали руки.

"И все среди бела дня. Дожили до ручки. Где учителя? Где директор школы? Где ответственный по воспитательной работе? Где дежурные по школе? Я сегодня видела, что они (дежурные) сидят втроем за столом с каким-то торговым представителем, лясы точат. Это было между 6 и 7-м уроком, а нет чтобы поднять свою пятую точку и пройти кругом по этажам и вокруг школы, может, там уже кого-то убили. Как после этого отправлять ребенка в школу?" - возмутилась она.

Родная тетя мальчика Наталья Попова сообщила vikka.ua, что ребенок в тяжелом состоянии.

Полиция уже начала расследование по данному факту.

"Чернобаевским отделением полиции Золотоношского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Позже стало известно, что мальчику уже сделали две операции и удалили селезенку. Больше подробностей жестокого избиения школьника читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первое избиение ребенка сверстниками.

Так, в Киеве одноклассники сломали школьнику позвоночник. В Днепре подростки избили девочку, страдающую диабетом.

В Одессе, на Черемушках, возле заброшенного детского сада и школы №69 группа подростков жестоко избила девочку. Участники происшествия снимали зверские издевательства на телефоны.