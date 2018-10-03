МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Вырваны волосы, отбиты органы: на Черкасщине школьники зверски избили ребенка

44.7тЧитать материал на украинском

В поселке Чернобай Черкасской области одноклассники жестоко избили третьеклассника Давида Лавриненко. Из-за побоев ребенок впал в кому.

Об этом на странице в Facebook сообщила местная жительница Леся Бондар. По ее словам, ребенка не просто избили, над ним издевались – вырывали волосы, выкручивали руки.

Новости
"Заставляли есть землю": чем закончились зверские избиения подростков в Украине

"И все среди бела дня. Дожили до ручки. Где учителя? Где директор школы? Где ответственный по воспитательной работе? Где дежурные по школе? Я сегодня видела, что они (дежурные) сидят втроем за столом с каким-то торговым представителем, лясы точат. Это было между 6 и 7-м уроком, а нет чтобы поднять свою пятую точку и пройти кругом по этажам и вокруг школы, может, там уже кого-то убили. Как после этого отправлять ребенка в школу?" - возмутилась она.

Родная тетя мальчика Наталья Попова сообщила vikka.ua, что ребенок в тяжелом состоянии.

Полиция уже начала расследование по данному факту.

"Чернобаевским отделением полиции Золотоношского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Позже стало известно, что мальчику уже сделали две операции и удалили селезенку. Больше подробностей жестокого избиения школьника читайте здесь.

Вырваны волосы, отбиты органы: на Черкасщине школьники зверски избили ребенка
Вырваны волосы, отбиты органы: на Черкасщине школьники зверски избили ребенка
Вырваны волосы, отбиты органы: на Черкасщине школьники зверски избили ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первое избиение ребенка сверстниками.

Так, в Киеве одноклассники сломали школьнику позвоночник. В Днепре подростки избили девочку, страдающую диабетом.

В Одессе, на Черемушках, возле заброшенного детского сада и школы №69 группа подростков жестоко избила девочку. Участники происшествия снимали зверские издевательства на телефоны.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
147
1
Смешно
0
Интересно
127
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Vilyus Viktor
Vilyus Viktor
Як зрозуміти в даному випадку таке не зрозуміле словоблуддя: "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", особливо викликає подив для даного конкретного випадку слово "неосторожное". В даній надзвичайно жорстокій події має звучати так: "целенаправленное сложной тяжести телесное повреждение". А щоб усе замазати сфабрикують так: "Сам вистрибнув декілька разів з вікна п-го поверху, а присутні - кривдники прибігли надати допомогу потерпілому".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Miramax Max
Miramax Max
эту власть нужно судить..градус кастовости зашкаливает
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Д Алексей
Д Алексей
Miramax Max, ебанутый ватан, почитай про жизнь в рф.. там такое сплошь и рядом..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ткачук Андрей
Ткачук Андрей
в таких случаях было бы неплохо знать предысторию. Дети жестоки сами по себе. И сочувствие как понятие и как сущность появляется намного позже. Так же как и анализ про последствия еще не совершенного дела. Тут хоть ставь учителя, хоть не ставь, если конфликт назрел, то где-то прорвет. Может как в школе так и за пределами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги