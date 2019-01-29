''Это законно'': губернатор Херсонщины объяснил вырубку леса в регионе

Власти Херсонской области рассматривают две основные версии участившихся лесных пожаров на своей территории. Одна из них – это диверсионные действия.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV заявил губернатор Херсонской ОГА Андрей Гордеев. Второй версией он назвал поджог с целью наживы, однако заверил, что эта версия не подтвердилась.

"Она не подтверждается, потому что лес, который пилится, он пилится в законном русле и продается на ProZorro с целью выплаты зарплаты лесникам, которые работают в этом лесу. Это отрицательное явление? Да. Это законное явление? К сожалению, да", – пояснил Гордеев.

Он утверждает, что вопросы незаконной продажи всегда тщательно проверяются. Потому что лес принадлежит государственному лесхозу Украины, который управляется Государственным лесным агентством.

В сети можно найти объявления о продаже леса-кругляка

"Ему ставится задача: рубить лес, продавать его на ProZorro и выплачивать зарплату своим работникам. Еще ни одного лесника не посадили, не оштрафовали и не привлекли к ответственности, потому что это – легальный процесс", – заверил губернатор.

"И мы, как областная власть, сейчас поднимаем вопрос о создании ландшафтного парка. Потому что мы хотим забрать этот лес из государственного управления, взять его на учет и превратить в ландшафтный парк", – подвел итог Гордеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых.

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