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10 ноября • обновлено в 16:31
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Речь о миллионах: СБУ разоблачила крупную схему вывоза леса

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Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, которые экспортировали с территории Ивано-Франковщины и Буковины незаконно вырубленную древесину.

В результате было предотвращено нанесение миллионных убытков государству. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Оперативники установили, что злоумышленники в течение 2019 года противоправно переправили за границу более двух тысяч кубометров древесины хвойных пород. Для легализации незаконно вырубленного леса они использовали украденные у реальных предпринимателей или поддельные товарно-транспортные накладные о происхождении продукции.

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СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

Пресс-служба СБУ

На их основе изготавливались сертификаты для оформления таможенной документации. Часть древесины вывозилась за границу вне таможенного контроля.

Во время ряда обысков правоохранители изъяли документацию, подготовленную дельцами для легализации и вывоза за пределы нашей страны незаконно срубленной древесины на сумму более 3 миллионов гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

Пресс-служба СБУ

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

Пресс-служба СБУ

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

Пресс-служба СБУ

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

СБУ разоблачила крупную схему экспорта леса

Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские правоохранители изъяли крупную партию контрабандного леса-кругляка в Одесском морском порту.

Также житомирские таможенники помешали незаконному экспорту лесопродукции, которая оценена в 1 млн гривен.

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Тема
Вырубка леса в Украине
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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