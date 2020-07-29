Наводнения в Украине: СБУ разоблачила незаконную вырубку леса в трех областях

СБУ и ГБР задокументировали масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины при участии должностных лиц хозяйств.

По версии следствия, эти правонарушения не только нанесли государству крупный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в текущем году, сообщила пресс-служба СБ Украины в Facebook.

Так, на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные порубки деревьев при проведении оздоровления лесов. Подозревается, что незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области.

Служащие государственного предприятия в течение 3 лет проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебной документации. Только в течение августа-сентября 2019-го там уничтожили более 300 деревьев различных пород на почти 2,5 миллиона гривен.

15 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 УК, в составе организованной группы по различным видам соучастия.

Вырубка леса. СБУ

СБУ

Кроме того, оперативники разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн гривен.

По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК.

Вырубка леса. СБУ

Вырубка леса. СБУ

Напомним, из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и шли несколько дней, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье. В результате трое человек погибло.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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