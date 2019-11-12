Оформили на бездомных: на Житомирщине раскрыли миллионную схему вывоза леса

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему экспорта в Европейский Союз незаконно вырубленной древесины.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что организовали незаконную схему двое жителей Новоград-Волынского. Один из дельцов скупал в государственных и коммунальных лесхозах региона неучтенную древесину, а его компаньон-владелец деревоперерабатывающего предприятия отвечал за производство древесного угля.

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса Пресс-служба СБУ

По данным следствия, лесоматериалы легализовали через ряд предприятий, оформленных на бездомных, готовую продукцию экспортировали в Европу.

По предварительным оценкам, за время функционирования схемы злоумышленники успели вывезти за границу продукции на более чем 14 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели 15 обысков по местам регистрации задействованных в сделке фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы, готовую продукцию, транспортные средства и документацию, которая доказывает сделки.

СБУ продолжила следствие, выясняя, причастны ли к преступной схеме должностные лица лесной отрасли региона.

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса Пресс-служба СБУ

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ разоблачила группу лиц, которые экспортировали с территории Ивано-Франковщины и Буковины незаконно вырубленный лес.

СБУ пресекла работу преступной сети, которая в Харьковской области занималась незаконной вырубкой и переработкой древесины.

Украинские правоохранители изъяли крупную партию контрабандного леса-кругляка в Одесском морском порту.

Также житомирские таможенники помешали незаконному экспорту лесопродукции, которая оценена в 1 млн гривен.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram