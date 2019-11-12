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12 ноября • обновлено в 23:48
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Оформили на бездомных: на Житомирщине раскрыли миллионную схему вывоза леса

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В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему экспорта в Европейский Союз незаконно вырубленной древесины.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что организовали незаконную схему двое жителей Новоград-Волынского. Один из дельцов скупал в государственных и коммунальных лесхозах региона неучтенную древесину, а его компаньон-владелец деревоперерабатывающего предприятия отвечал за производство древесного угля.

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На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса

Пресс-служба СБУ

По данным следствия, лесоматериалы легализовали через ряд предприятий, оформленных на бездомных, готовую продукцию экспортировали в Европу.

По предварительным оценкам, за время функционирования схемы злоумышленники успели вывезти за границу продукции на более чем 14 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели 15 обысков по местам регистрации задействованных в сделке фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы, готовую продукцию, транспортные средства и документацию, которая доказывает сделки.

СБУ продолжила следствие, выясняя, причастны ли к преступной схеме должностные лица лесной отрасли региона.

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса

Пресс-служба СБУ

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса

На Житомирщине разоблачили схему вывоза леса

Пресс-служба СБУ

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Тема
Вырубка леса в Украине
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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