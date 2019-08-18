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"Выпустили "птичек": волонтер опубликовал видео ликвидации террористов на Донбассе

1.3т Читать материал на украинском

Известный украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе.

Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook. На нем видно, как защитники Украины выпустили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то наверно может показаться, что это абсолютно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может обнаружить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две", – уточнил Мысягин.

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Позиция противника

Позиция противника

Скриншот видео

Огонь по террористам

Огонь по террористам

Скриншот видео

Он сообщил, что позиция противника была ликвидирована при помощи установленных на так называемые триноги ПТУров.

"Прицелились и почти одновременно выпустили "птичек". И в конце слышно слово: "Есть", – подписал волонтер видео.

Как писал OBOZREVATEL, в августе танковые подразделения ВСУ устроили инструкторско-методические учения на одном из полигонов Донецкой области.

В рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б демонстрировали навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленной задачи.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Юрий Мысягин
Место
Украина
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Главное что в этой истории интересно ВСУшные алкаши выпустили птичек но попали в жо-пу пальцем.
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