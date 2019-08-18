"Выпустили "птичек": волонтер опубликовал видео ликвидации террористов на Донбассе

Известный украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе.

Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook. На нем видно, как защитники Украины выпустили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то наверно может показаться, что это абсолютно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может обнаружить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две", – уточнил Мысягин.

Позиция противника Скриншот видео

Огонь по террористам Скриншот видео

Он сообщил, что позиция противника была ликвидирована при помощи установленных на так называемые триноги ПТУров.

"Прицелились и почти одновременно выпустили "птичек". И в конце слышно слово: "Есть", – подписал волонтер видео.

Как писал OBOZREVATEL, в августе танковые подразделения ВСУ устроили инструкторско-методические учения на одном из полигонов Донецкой области.

В рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б демонстрировали навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленной задачи.

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