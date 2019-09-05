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5 сентября • обновлено в 21:15
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Выпустил террориста Цемаха: чем прославился скандальный судья

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Судья Апелляционного суда Киева Юрий Слива, который освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 Владимира Цемаха, в 2014 году лишил прав активиста "Автомайдана".

Об этом сообщил "Цензор.НЕТ". Так, 7 февраля 2014-го Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца.

Лишение прав было следствием участия украинца в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.

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Владимир Цемах и Юрий Слива

Владимир Цемах и Юрий Слива

Коллаж

Из-за этого участники "Украинского союза "Автомайдан" обращались в Высший Совет правосудия. Они просили привлечь судью к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении Высшего Совета заявлялось, что "срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек".

Кроме того, на судью жаловались из-за рассмотрения дела об избиении Евгения Грона в Борисполе в 2009 году.

Украинцу были нанесены тяжелые телесные повреждения группой лиц. Дело в 2012 году было направлено в суд, и двух подозреваемых приговорили к тюремному заключению. Однако, судовое решение было обжаловано в апелляционном порядке. Апелляцию рассматривал в том числе Слива.

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"Судебные заседания постоянно сопровождались систематическими грубыми нарушениями со стороны судей Сливы, Зиминой и Черкасова требований УПК, а их действия в процессе направлены на достижение единой цели: помочь осужденным избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

По поведению судей Сливы и Зиминой становится понятным единственное, что на сегодняшний день избежать уголовной ответственности без каких-либо сложностей может каждый, у кого есть много денег", – заявлял отец пострадавшего Николай Грона.

Юрий Слива

Юрий Слива

Скрин видео

Отметим, Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018, он работал в апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010-й – в Ирпенском городском суде.

Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв.м. и тремя земельными участками.

Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года, а также имеет сбережения в общей сумме более 500 тысяч гривен.

Выпустил террориста Цемаха: чем прославился скандальный судья

Скрин декларации судьи за 2018 год

Юрий Слива

Юрий Слива

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина Киев
Теги
Апелляционный суд Киева Боинг МН17 скандалы
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Чубатым по телевизору сказали, что Цемах лично сбил Боинг.У них и потеҡли слюны.Выдумали историю, написали рассказ,растиражировали в укроСМИ,и все.виновен.Если б написали, что он со снайперской винтовки попал в пилота-тожее поверили б.И когда сүд,опять же украинский, не находит никаких доказательств чубы становятся лошадиной кривой...А че б не задать себе вопрос :с какого перепугу самозастрелился Волошин,Тымчук,утопла диспетчера Анна Петренко,почему штаты не дают снимки, почему до сих пор не опубликованы переговоры диспетчеров, почему самолет изменил курс ,почему Петренко направила его в точку уничтожения, почему Малайзия недовольна результатами расследования, почему малазийская сторона не отдала черные ящики ни ФБР, ни ,ЦРУ,ни Нидерландах,почемкомиссия не прислушиваеться к доводам и расследованию немца Йозеф Реша,почему подделаны тф переговоры донецких ополченцев??????
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< Об этом сообщил "Цензор.НЕТ" >> ------ Эй, на "Обозе"! Ссылаться на главную хоxло-помойку - это же днище!
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ivanov koly
ivanov koly
500 тыщ. ага. видать банок трехлитровых с баксами назакапывал на земельных участках.
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