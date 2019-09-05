Выпустил террориста Цемаха: чем прославился скандальный судья

Судья Апелляционного суда Киева Юрий Слива, который освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 Владимира Цемаха, в 2014 году лишил прав активиста "Автомайдана".

Об этом сообщил "Цензор.НЕТ". Так, 7 февраля 2014-го Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца.

Лишение прав было следствием участия украинца в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.

Владимир Цемах и Юрий Слива Коллаж

Из-за этого участники "Украинского союза "Автомайдан" обращались в Высший Совет правосудия. Они просили привлечь судью к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении Высшего Совета заявлялось, что "срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек".

Кроме того, на судью жаловались из-за рассмотрения дела об избиении Евгения Грона в Борисполе в 2009 году.

Украинцу были нанесены тяжелые телесные повреждения группой лиц. Дело в 2012 году было направлено в суд, и двух подозреваемых приговорили к тюремному заключению. Однако, судовое решение было обжаловано в апелляционном порядке. Апелляцию рассматривал в том числе Слива.

"Судебные заседания постоянно сопровождались систематическими грубыми нарушениями со стороны судей Сливы, Зиминой и Черкасова требований УПК, а их действия в процессе направлены на достижение единой цели: помочь осужденным избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

По поведению судей Сливы и Зиминой становится понятным единственное, что на сегодняшний день избежать уголовной ответственности без каких-либо сложностей может каждый, у кого есть много денег", – заявлял отец пострадавшего Николай Грона.

Юрий Слива Скрин видео

Отметим, Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018, он работал в апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010-й – в Ирпенском городском суде.

Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв.м. и тремя земельными участками.

Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года, а также имеет сбережения в общей сумме более 500 тысяч гривен.

Скрин декларации судьи за 2018 год

Юрий Слива Скрин видео

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