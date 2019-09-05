Выпустил террориста Цемаха: чем прославился скандальный судья

Судья Апелляционного суда Киева Юрий Слива, который освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 Владимира Цемаха, в 2014 году лишил прав активиста "Автомайдана".
Об этом сообщил "Цензор.НЕТ". Так, 7 февраля 2014-го Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца.
Лишение прав было следствием участия украинца в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.
Владимир Цемах и Юрий Слива
Коллаж
Из-за этого участники "Украинского союза "Автомайдан" обращались в Высший Совет правосудия. Они просили привлечь судью к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении Высшего Совета заявлялось, что "срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек".
Кроме того, на судью жаловались из-за рассмотрения дела об избиении Евгения Грона в Борисполе в 2009 году.
Украинцу были нанесены тяжелые телесные повреждения группой лиц. Дело в 2012 году было направлено в суд, и двух подозреваемых приговорили к тюремному заключению. Однако, судовое решение было обжаловано в апелляционном порядке. Апелляцию рассматривал в том числе Слива.
"Судебные заседания постоянно сопровождались систематическими грубыми нарушениями со стороны судей Сливы, Зиминой и Черкасова требований УПК, а их действия в процессе направлены на достижение единой цели: помочь осужденным избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.
По поведению судей Сливы и Зиминой становится понятным единственное, что на сегодняшний день избежать уголовной ответственности без каких-либо сложностей может каждый, у кого есть много денег", – заявлял отец пострадавшего Николай Грона.
Юрий Слива
Скрин видео
Отметим, Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018, он работал в апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010-й – в Ирпенском городском суде.
Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв.м. и тремя земельными участками.
Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года, а также имеет сбережения в общей сумме более 500 тысяч гривен.
Скрин декларации судьи за 2018 год
Юрий Слива
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
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