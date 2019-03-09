"Приехали из Питера": на Донбассе засекли новую партию путинских ихтамнетов

С начала марта в зоне проведения ООС неспокойно. Пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции.

Как сообщает ТСН, враг часто не только нарушает режим тишины, но и использует запрещенное мощное оружие.

"Перемирие – это лишь одно слово. Как стреляли, так и стреляют. Может, сделают передышку на пару часов", — признается боец полка "Азов" с позывным "Эйнар".

Заместитель командира роты подтверждает: разными калибрами по разным местам, но противник работает постоянно. Положение на линии соприкосновения в целом совпадает со словами руководителя всех армейцев в зоне конфликта.

"Сейчас ситуация на фронте обострилась. Она обострилась с середины февраля месяца, началось на мариупольском направлении, враг активно использовал артиллерию 122-го калибра", — объясняет командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев.

Из-за обострения возросло количество убитых и раненых в Вооруженных силах. Следовательно, подразделения просто на передовой организуют дополнительное обучение по тактической медицине. "Алиса" - медик полка "Азов". С 2014 года девушка воевала в добробатах, теперь она инструктор-парамедик.

Как оказалось на практике, солдаты после учебных центров армии все еще нуждаются в знаниях.

"Сейчас начали работать с бойцами, которые обязаны оказать первую помощь в течение первых 3-4 минут, от которой зависит результат нашей работы – когда нам привезут стабильную человека, с которым мы уже можем работать", — рассказала она.

Трехдневные курсы прошли полтора десятка бойцов с передовой. "Я вот уже служу полтора года, проходили курсы, но в "Азове" они намного лучше, потому что больше информации", - говорит военнослужащий 30-й механизированной бригады "Матадор". Однако помощник "Алисы" "Джака" говорит, что трех дней явно недостаточно – армейцам нужна тотальная ревизия навыков такмеда.

Незнание — больший враг, чем пуля боевика. "У всех ошибки. Это просто симуляция, а с настоящим раненым будет все гораздо сложнее", — признает инструктор. Сами же армейцы признаются, что такие курсы нужны. Благодаря большому количеству опытных медиков на фронте ситуацию удается удержать, но что будет в случае еще большего обострения — никто не знает.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, боевик “ЛНР” сдался украинским военным. Он сам пришел на позицию солдат вместе со своим оружием.

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