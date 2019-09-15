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15 сентября • обновлено в 15:22
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"Выполнял особо важное задание": офицер ВСУ показал, как Россия прощается с "ихтамнетами"

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал, как в России с почестями прощаются с "ихтамнетами", погибшими на войне против украинцев на Донбассе.

Так, он поделился в своем Facebook фото с открытия одному из военных РФ мемориальной доски в Пермском крае (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хроники "гражданской" войны всегда можно отслеживать открытием мемориальных досок кадровым военным РФ, погибшим при исполнении особо важных задач. Обычными словами позывной "ихтамнет". Представитель 8 ОМСБр, которая принимала участие в агрессии против Украины", – написал офицер.

Новости
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В ВСУ показали, как Россия прощается с "ихтамнетами"

В ВСУ показали, как Россия прощается с "ихтамнетами"

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Речь идет об Алексее Фетисове. На мемориальной доске, которую повесили на здании Чусовского индустриального техникума написано "Погиб при выполнении особо важного задания Минобороны РФ".

В России "ихтамнетам" вешают мемориальные доски

В России "ихтамнетам" вешают мемориальные доски

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

В России "ихтамнетам" вешают мемориальные доски

В России "ихтамнетам" вешают мемориальные доски

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее курсанты из "ДНР" засветились на "практике" в России.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Теги
Донбасс Новости России
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Фейк рассчитанный на подкастрюльное пространство вислоухих.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы...когда вы хоть что то реальное покажите))
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Как там тебя кацаб кацабыц, ты живой ответь пожалуйста ЦРУ, ФСБ, все хотят услышать...
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